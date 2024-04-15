كلوب يائسا: نعيش لحظة سيئة

اضافة اعلان

صرح كلوب عبر قناة "سكاي سبورتس": "نعيش لحظة سيئة للغاية بعد خسارة المباراة الثانية على التوالي على ملعبنا، وهو أمر غير معتاد".وأضاف المدرب الألماني "يجب أن نظهر رد الفعل، ولكن لا يمكن بالطبع القول بأن هذه الخسارة هي نقطة انطلاق لما تبقى من الموسم، لا أشعر بذلك في هذه اللحظة".وأكد المدير الفني لليفربول أن مستوى فريقه تباين كثيرا بين متواضع في الشوط الأول، وتحسن كبير في الشوط الثاني.وأكمل حديثه "لقد استقبلنا هدفا بطريقة فظيعة، لأنه من غير المعتاد أن يسجل لاعب في مرمانا وهو خال تماما من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ولكن ما حدث قد حدث".وأشار كلوب "لقد أهدرنا الكثير من الفرص السهلة خاصة في الشوط الثاني عبر نونيز وجوتا وصلاح وكورتيس جونز، وكان بإمكاننا الخروج فائزين بنتيجة 1/4 ولكن يجب أن نتقبل الخسارة".وأتم تصريحاته "لقد بدا أننا نفتقد الثقة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام أتالانتا (3-0) في الدوري الأوروبي، وإذا لم نسجل مثل هذه الفرص السهلة، فماذا ننتظر أن يحدث؟".وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة. كووورة