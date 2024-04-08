الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقارير: مدير ليفربول الجديد منفتح على بيع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح


أفادت تقارير صحيفة إنجليزي باستقرار ليفربول على رحيل نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقي اللاعب عرضًا مغريا من فريق اتحاد جدة السعودي.

وقالت شبكة "HTIC" إن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريق جديد خاصًة أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لتغييرات ضخمة في صفوفه بدءاً من إيجاد بديل للألماني يورغن كلوب الذي سيترك منصبه نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى تحديد مصير عدد من النجوم يتقدمهم الهداف محمد صلاح.

اضافة اعلان

 

 وبحسب موقع "تيم توك" فإن مايكل إدوادرز رئيس عمليات كرة القدم مسؤولاً عن التفاوض مع الثلاثي، إذ ينوي تقديم عرض "ضخم" لا لإكسندر-أرنولد (25 عاماً) بينما سيقدم عرضاً أقل بكثير لصلاح.

وتابع الموقع أن أرنولد أمضى مسيرته كاملة في ليفربول، فقد انضم إلى النادي وهو بعمر السادسة وتدرج في فئاته حتى صعد إلى الفريق الأول في 2016 ومنذ ذلك الحين وهو لاعب أساسي لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويشير التقرير إلى أنه سيتم عرض على صلاح أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي سيجعله يتفوق على كريستيانو رونالدو في المخططات ذات الدخل المرتفع.

 

 ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول البريميرليغ برصيد 71 نقطة من 31 مباراة ويتساوى في النقاط مع المتصدر أرسنال، ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحرز في أربع مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد، كما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيلًا لـ لأهداف على ملعب أولد ترافورد.

وساهم صلاح في إحراز 17 هدفا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. - سكاي نيوز


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
178855

مستبعدا رونالدو.. فان دايك يختار أصعب 3 مهاجمين واجههم

06 نيسان 2024
660d6e1e4c59b708e675dbbf

كشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول

03 نيسان 2024
499859

كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

18 آذار 2024
2022258924-1710450756

ليفربول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش

15 آذار 2024
اقرأ أيضا
نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين يحتفل بهدف له في شباك كريستال بالاس -(من المصدر)

دي بروين يتلقى الثناء.. ومانشستر سيتي يغري رودري بزيادة مستحقة

07 نيسان 2024
لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين يتقدم بالكرة أمام لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا في لقاء سابق -(من المصدر)

ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في قمة مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال

07 نيسان 2024
بلباو بطلاً لكأس إسبانيا

بـ"الترجيحية".. بلباو بطلاً لكأس إسبانيا على حساب مايوركا

07 نيسان 2024
بنزيما

بنزيما : تجربتي مع ريال مدريد تختلف عن الاتحاد

06 نيسان 2024
178855

مستبعدا رونالدو.. فان دايك يختار أصعب 3 مهاجمين واجههم

06 نيسان 2024
ليونيل ميسي

إنتر ميامي يخرج بأنباء سارة لعشاق ليونيل ميسي!

06 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 