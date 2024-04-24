الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفربول يبدأ محادثاته مع سلوت لخلافة كلوب الموسم المقبل

مدرب فينورد آرني سلوت -(من المصدر)
مدرب فينورد آرني سلوت -(من المصدر)
مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، بأن ليفربول بدأ محادثاته مع فينورد، بهدف التعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت. 
وحقق سلوت، نجاحًا كبيرا منذ انضمامه إلى فينورد في العام 2021، وفاز معه بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، كما ظفر بكأس هولندا مؤخرا. اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ليفربول استقر على سلوت كمرشح رئيسي لخلافة يورجن كلوب الذي سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، حيث بدأ مفاوضاته مع فريقه الهولندي أملا في التوصل إلى اتفاق قريبا. 
وأضافت الصحيفة، أن فينورد سيوافق على رحيل مدربه، بشرط أن يدفع ليفربول 10 ملايين يورو كتعويض للنادي الهولندي. 
وتابعت "ديلي ميل"، أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده سلوت مساء الخميس قبل مباراة الفريق أمام جو أهيد إيجلز، من دون ذكر الأسباب. 
وواصلت بأنه من المرجح أن يقوم سلوت بإحضار مساعده سيبكي هولشوف إلى ليفربول، خصوصا بعد إعلان عدد من معاوني كلوب الرحيل أيضا. 
وكان ليفربول يهدف في البداية، إلى التعاقد مع تشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن لإحراز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقرر لاعب ليفربول السابق البقاء مع فريقه الألماني، قبل أن تتوجه الأنظار نحو مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم، من دون حدوث أي جديد حول الأمر.
وست هام مهتم بلوبيتيجي
أجرى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي محادثات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، حول إمكانية أن يقود فريقه الأول خلال الموسم المقبل.
وأشارت تقارير صحفية، إلى إجراء محادثات بين وست هام ولوبيتيجي منذ أشهر، علما بأن المدرب الإسباني من دون عمل حاليا منذ أن قرر الرحيل عن وولفرهامبتون واندررز في الصيف، بسبب قلة الاستثمارات في النادي، ورحيل لاعبين مهمين مثل ماتيوس نونيز، والضمانات القليلة بألا يرتكبوا أي مخالفات فيما يتعلق بـ"اللعب المالي النظيف".
ويعد وست هام أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تبحث عن مدرب هذا الصيف، بمجرد تم تأكيد رحيل ديفيد مويس.
يشار، إلى أن المدرب الأسكتلندي لديه عقد ممتد حتى 30 حزيران (يونيو)، لكن النادي لا يعتزم التجديد له بعد موسم تراجع فيه أداء الفريق خطوات عدة، إلى الوراء، حيث تم إقصاؤهم من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، وعلى الرغم من عدم معاناتهم في الدوري، إلا أن تأهلهم إلى اللعب في منافسات أوروبية يبدو معقدا، حيث يتأخر بنقطتين عن المركز السادس الذي يحتله نيوكاسل يونايتد، بواقع مباراتين أكثر.
ولم يخف لوبيتيجي، منذ رحيله عن وولفرهامبتون، نيته العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان يجري محادثات مع نوتنجهام فورست قبل التعاقد مع نونو إسبيريتو سانتو، كما أنه عاش أيضا جزءا كبيرا من هذه الفترة في إنجلترا لإتقان اللغة.
وكان هناك اهتمام في إيطاليا بخدمات لوبيتيجي، حيث سيكون مقعد المدير الفني لميلان شاغرا، وكذلك تلقى عروضا من ألمانيا. 
ماجواير: حذلنا أنفسنا أمام كوفنتري
فسر مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، احترامه للاعبي كوفنتري، بعد فوز بركلات الترجيح في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد. 
وتغلب يونايتد على كوفنتري بركلات الترجيح 4-2، بعدما قلب كوفنتري تأخره بثلاثية نظيفة، ليحقق التعادل (3-3) في الدقائق العشرين الأخيرة من الزمن الأصلي، كما تم إلغاء هدف لكوفنتري في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لوجود حالة تسلل.  وبعد أن سجل راسموس هويلوند الركلة الترجيحية الأخيرة لمانشستر يونايتد، رفض معظم لاعبي يونايتد الاحتفال كثيرًا، وذهب ماجواير لمواساة لاعبي كوفنتري ومصافحتهم والثناء عليهم. 
ويأتي ذلك كسلوك مغاير تماما لزميله أنتوني، الذي تعرض لانتقادات بسبب رفع يديه على أذنيه أمام لاعبي وجماهير كوفنتري. 
وقال ماجواير لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنظر إلى الطريقة التي سارت بها المباراة، كان من الجنون المشاركة فيها، أعتقد أنه في غضون ساعتين من بداية المباراة وحتى نهايتها، شعرت ببعض الراحة". 
وأضاف: "لا أعتقد أننا بحاجة للاحتفال بشدة. لقد خذلنا أنفسنا في آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي، واللعب لهذا النادي يتطلب مسؤولية كبيرة، ولم نتحمل المسؤولية في آخر 20 دقيقة من المباراة، لكن كما قلت، بالنظر إلى الطريقة التي انتهت بها المباراة، شعرنا بخيبة أمل بسبب الطريقة التي تصرفنا بها". 
من ناحية ثانية، أصر ماجواير، على أن التكهنات المحيطة بمستقبل المدرب إريك تين هاج، لا تؤثر على اللاعبين. 
وتابع: "لقد كنت في هذا النادي لفترة طويلة بما يكفي لأعلم أن الضوضاء حول المكان موجودة دائمًا، سواء أكان ذلك مع المدرب أو اللاعبين". 
وأردف: "هناك لاعبون يتعرضون لضغوط هائلة، وعندما تخسر مباريات كرة قدم أو تسير بشكل سيئ، يصبح المدير الفني تحت الضغط أيضًا، نعلم جميعا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على تركيزنا وأهدافنا لهذا الموسم والبقاء معًا. نعتقد أنه ما يزال بإمكاننا تحقيق الأشياء هذا الموسم". -(وكالات)
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