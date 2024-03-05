ماذا حصل في كواليس المشادة بين راموس وبيريز؟

دخل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، في مشادة عنيفة مع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، أثناء ارتداء قميص الملكي.

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ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كسرت هذه المشادة العلاقة بين راموس وبيريز، وكانت مقدمة لرحيل القائد السابق للميرنجي مجانا عقب انتهاء عقده في صيف 2021.

وأشارت إلى أن الواقعة تعود إلى 2019 عندما فاز الريال على أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وحصل راموس على بطاقة صفراء، ليغيب عن الإياب الذي خسره الملكي، وودع البطولة الأوروبية.





وأوضحت أن بيريز نزل من المقصورة الرئيسية للملعب كالمعتاد بعد انتهاء المباراة إلى غرفة الملابس.



وانتظر بيريز اللاعبين وانتقدهم على سلوكهم "المخزي"، وارتفعت شدة المواجهة اللفظية، وحدث تبادل حاد للتصريحات.



وكشفت أن راموس رد على بيريز وأشار إليه أمام الفريق، وأعضاء الجهاز الفني والفريق الطبي، قائلا: "كان التخطيط مخزيا".



وهنا رد عليه فلورنتينو بيريز، قائلا: "سأطردك"، ليقول له راموس "ممتاز. ادفع لي وسأذهب. لقد قدمت كل شيء، وكسرت وجهي من أجل هذا الدرع، وهذا النادي وحتى من أجلك".



وذكرت أن نقاشا لم ينته في تلك اللحظة بين الاثنين، لكنه تسبب في خروج راموس من الباب الصغير في 2021.