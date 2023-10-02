الأهلي يحقق فوزه الأول بـ"سلة الناشئات" من بوابة الإنجليزية

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق فريق النادي الأهلي، انتصاره الأول في دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (51-31)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى.وبرزت في المباراة التي جرت أول من أمس اللاعبة سلمى حتك في اللقاء من جانب الأهلي، محققة "الدبل دبل" بتسجيلها 11 نقطة و21 متابعة و4 تمريرات و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26، تليها نور شرف بتسجيلها 15 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 14، فيما كانت ريتال زينة المسجلة الأبرز في اللقاء من جانب الإنجليزية بـ 17 نقطة و9 متابعات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 8.وفي مباراة أخرى، عاد فريق الأرثوذكسي إلى صدارة الترتيب بعدما أثقل سلة فريق نجوم الأرثوذكسي (90-38)، في لقاء برزت فيه تيا بوري من جانب لاعبات الأرثوذكسي بتسجيلها 12 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 20، تليها اللاعبة تالا السعودي بتسجيلها 14 نقطة مع 9 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كانت سلمى عزام أفضل مسجلة من جانب نجوم الأرثوذكسي بـ 12 نقطة و3 متابعات.ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه الفحيص ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق المواجهات والسلات عن فريق نجوم الفحيص، الذي يأتي رابعا بالرصيد النقطي نفسه، واستقر الأهلي خامسا بالرصيد نفسه أيضا، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.وتستأنف مباريات ذهاب المرحلة الأولى يوم غد بإقامة مباراتين لحساب منافسات الجولة السادسة، حيث يلتقي نجوم الفحيص مع الإنجليزية عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، فيما يستقبل الفحيص نظيره نجوم الأرثوذكسي بالتوقيت نفسه في صالة الأمير حمزة.