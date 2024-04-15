العبداللات يتقلد الميدالية الذهبية للجولة الأولى من JAGA الدولية للجولف

أحرز لاعب المنتخب الوطني لجولف الناشئين سالم العبداللات، الميدالية الذهبية في الجولة الأولى من سلسلة بطولات JAGA الدولية والتي اختتمت أمس الأحد، في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيها حوالي 60 لاعبا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم.

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ورغم الحظ السيء الذي أصاب اللاعب العبداللات في اليوم الأول مع تغير مسار دحرجة الكرة في الحفرة وحاجته إلى 80 ضربة، إلا أنه استدرك الموقف وكشر عن أنيابه في اليومين الثاني والثالث مسجلا 71 و70 ضربة على الترتيب، ليحقق أولى ألقابه الخارجية للموسم الحالي ويظفر بجائزة المركز الأول البالغة قيمتها 5 آلاف دولار.



وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف العراقي عامر راضي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأردني للجولف على هامش ختام البطولة "مبروك للعبداللات والأردن تحقيق هذا الإنجاز، هناك مستويات قوية في البطولة ومشاهدة لاعبينا يعتلون منصات التتويج يحفزنا للعمل بصورة أكبر"، لافتا إلى أن البطولة من شأنها المساهمة برفع خبرات لاعبي المنتخب الوطني ومنحهم ثقة أكبر.



ولم ينجح لاعب المنتخب الوطني محمد الرواشدة، في تحقيق مركز متقدم بالبطولة الدولية، خاصة وأن الضربات الخفيفة التي سددها تجاه الحفرة كانت سببا رئيسيا في إخفاقه وإبعاده عن تحقيق أحد المراكز الأولى عن فئته، علما أن النتائج التي حققها لا تعكس شكل الأداء القوي الذي قدمه.



ويضم وفد المنتخب المشارك في البطولة أمين السر ورئيسة الوفد مجد النجادا، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي، واللاعبين سالم العبداللات ومحمد الرواشدة.



وجدير ذكره أن سلسلة بطولات JAGA الدولية تمتد حتى نيسان من العام المقبل 2025، وستشهد الإمارات الجولة الختامية وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي للجولف، على أن يتخلل هذه الفترة الزمنية إقامة جولات متنوعة من السلسلة الدولية بنحو 25 دولة من القارة الآسيوية، من بينها الهند وفيتنام وسنغافورة وتايلند.

(بترا)