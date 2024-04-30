"المصارعة" يكشف عن قائمة لاعبيه المشاركين في البطولة العربية

خالد تيسير العميري

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عمان – استقر اتحاد المصارعة، على 47 لاعبا ولاعبة، لتمثيله في البطولة العربية التي يستضيفها الأردن بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) الحالي.وأقيمت تصفية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، بناء على أدائهم ونتائجهم المتحققة في البطولات والمعسكرات السابقة ونتائجهم في جولات بطولة دوري المصارعة المحلي والتصفية الأخيرة، التي حظيت بإشراف رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة وأمين السر د.مظفر العبداللات.وتواجد عضوا اللجنة الفنية للاتحاد الأردني للمصارعة نايف علوش وحمزة عودالله في التقييم ومتابعة التصفيات النهائية للاعبين، وبحضور الحكام، منير السلاق ورشدان ندى وحمزة أبو جعفر وسميح عبيد ومحمد فضيل وزين كريشان، إلى جانب حضور المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي ورائد القيسي.واستقر اتحاد المصارعة على 38 لاعبا لاشراكهم في منافسات البطولة العربية، وهم عن فئة تحت 17 عاما في المصارعة الرومانية: سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم) وعمرو أبو ارميلة (وزن تحت 48 كغم) وأحمد خميس (وزن تحت 51 كغم) ومعتز الحروب (وزن تحت 55 كغم) وعلي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم) وأحمد الحمايدة (وزن تحت 65 كغم) وسلطان عادل (وزن تحت 71 كغم) وجاد جاموس أو خضر الكردي (وزن تحت 80 كغم) وعبدالهادي المغربي (وزن تحت 92 كغم) وآدم عبدالرزاق (وزن تحت 110 كغم)، فيما يتواجد اللاعبون: حمزة طبيلة وآدم وجيه وإبراهيم ناغوج وزيد ناغوج وأسيد سعادة وعلاء بهاء ضمن "الفريق الرديف" لمواجهة أي طارئ يسبق إنطلاقة البطولة.وعن فئة تحت 23 عاما في المصارعة الرومانية، اختير اللاعبون: أحمد خالد أحمد (وزن تحت 55 كغم) وريان الرفاعي (وزن تحت 60 كغم) وصهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم) وعمر الدراغمة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد غسان أسعد (وزن تحت 72 كغم) وحسن ناغوج (وزن تحت 77 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 82 كغم) وإبراهيم الجعبري (وزن تحت 87 كغم) ويحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم) ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم).وفي فئة تحت 17 عاما عن المصارعة الحرة، استقرت اللجنة الفنية على اللاعبين: عمر اسحاق يعقوب (وزن تحت 41-45 كغم) وباشا شاميل (وزن تحت 48 كغم) ومحمد اسحاق يعقوب (وزن تحت 51 كغم) وعبدالرحمن ستاش أو محمد معاذ ريان (وزن تحت 55 كغم) وعبدالرحمن المرافي (وزن تحت 60 كغم) ومحمود حسنين (وزن تحت 65 كغم) وهاشم شابسوغ أو حذيفة أبو بكر (وزن تحت 71 كغم) وآدم عودة (وزن تحت 80 كغم) وإبراهيم عقل (وزن تحت 92 كغم) وكريم الشيخ ياسين (وزن تحت 110 كغم). وعن فئة تحت 23 عاما عن المصارعة الحرة، اختير اللاعبون: ورد عشا الدوايمة (وزن تحت 57 كغم) وصهيب رمزي المرافي (وزن تحت 61 كغم) وزيد اسحاق يعقوب (وزن تحت 65 كغم) ومؤمن صب لبن (وزن تحت 70 كغم) واورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن تحت 92 كغم).في المقابل، استقر مدرب المنتخب الوطني للسيدات، رائد القيسي، على تسع لاعبات لتمثيل المنتخب الوطني للسيدات في البطولة العربية، والتي تشهد إشراك السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهن عن فئة تحت 17 عاما، اللاعبات: جنى أبو شاور (وزن تحت 49 كغم) وليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) وزينه شداد (وزن تحت 61 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم)، وعن فئة تحت 23 عاما، اختيرت اللاعبات: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 65 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 69 كغم).