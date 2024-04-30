الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يكشف عن قائمة لاعبيه المشاركين في البطولة العربية

جانب من منافسات تصفية اللاعبين التي أقيمت مؤخرا في الصالة التدريبية لاتحاد المصارعة - (من المصدر)
جانب من منافسات تصفية اللاعبين التي أقيمت مؤخرا في الصالة التدريبية لاتحاد المصارعة - (من المصدر)
عمان – استقر اتحاد المصارعة، على 47 لاعبا ولاعبة، لتمثيله في البطولة العربية التي يستضيفها الأردن بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) الحالي.
وأقيمت تصفية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، بناء على أدائهم ونتائجهم المتحققة في البطولات والمعسكرات السابقة ونتائجهم في جولات بطولة دوري المصارعة المحلي والتصفية الأخيرة، التي حظيت بإشراف رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة وأمين السر د.مظفر العبداللات.اضافة اعلان
وتواجد عضوا اللجنة الفنية للاتحاد الأردني للمصارعة نايف علوش وحمزة عودالله في التقييم ومتابعة التصفيات النهائية للاعبين، وبحضور الحكام، منير السلاق ورشدان ندى وحمزة أبو جعفر وسميح عبيد ومحمد فضيل وزين كريشان، إلى جانب حضور المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي ورائد القيسي.
واستقر اتحاد المصارعة على 38 لاعبا لاشراكهم في منافسات البطولة العربية، وهم عن فئة تحت 17 عاما في المصارعة الرومانية: سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم) وعمرو أبو ارميلة (وزن تحت 48 كغم) وأحمد خميس (وزن تحت 51 كغم) ومعتز الحروب (وزن تحت 55 كغم) وعلي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم) وأحمد الحمايدة (وزن تحت 65 كغم) وسلطان عادل (وزن تحت 71 كغم) وجاد جاموس أو خضر الكردي (وزن تحت 80 كغم) وعبدالهادي المغربي (وزن تحت 92 كغم) وآدم عبدالرزاق (وزن تحت 110 كغم)، فيما يتواجد اللاعبون: حمزة طبيلة وآدم وجيه وإبراهيم ناغوج وزيد ناغوج وأسيد سعادة وعلاء بهاء ضمن "الفريق الرديف" لمواجهة أي طارئ يسبق إنطلاقة البطولة.
وعن فئة تحت 23 عاما في المصارعة الرومانية، اختير اللاعبون: أحمد خالد أحمد (وزن تحت 55 كغم) وريان الرفاعي (وزن تحت 60 كغم) وصهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم) وعمر الدراغمة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد غسان أسعد (وزن تحت 72 كغم) وحسن ناغوج (وزن تحت 77 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 82 كغم) وإبراهيم الجعبري (وزن تحت 87 كغم) ويحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم) ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم).
وفي فئة تحت 17 عاما عن المصارعة الحرة، استقرت اللجنة الفنية على اللاعبين: عمر اسحاق يعقوب (وزن تحت 41-45 كغم) وباشا شاميل (وزن تحت 48 كغم) ومحمد اسحاق يعقوب (وزن تحت 51 كغم) وعبدالرحمن ستاش أو محمد معاذ ريان (وزن تحت 55 كغم) وعبدالرحمن المرافي (وزن تحت 60 كغم) ومحمود حسنين (وزن تحت 65 كغم) وهاشم شابسوغ أو حذيفة أبو بكر (وزن تحت 71 كغم) وآدم عودة (وزن تحت 80 كغم) وإبراهيم عقل (وزن تحت 92 كغم) وكريم الشيخ ياسين (وزن تحت 110 كغم). وعن فئة تحت 23 عاما عن المصارعة الحرة، اختير اللاعبون: ورد عشا الدوايمة (وزن تحت 57 كغم) وصهيب رمزي المرافي (وزن تحت 61 كغم) وزيد اسحاق يعقوب (وزن تحت 65 كغم) ومؤمن صب لبن (وزن تحت 70 كغم) واورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن تحت 92 كغم).
في المقابل، استقر مدرب المنتخب الوطني للسيدات، رائد القيسي، على تسع لاعبات لتمثيل المنتخب الوطني للسيدات في البطولة العربية، والتي تشهد إشراك السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهن عن فئة تحت 17 عاما، اللاعبات: جنى أبو شاور (وزن تحت 49 كغم) وليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) وزينه شداد (وزن تحت 61 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم)، وعن فئة تحت 23 عاما، اختيرت اللاعبات: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 65 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 69 كغم).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المحترف الأميركي هنتر ستريت - (من المصدر)

هنتر وجلمور وباتريك وهاريس يعززون قائمة "الأجانب" في بطولة الأردن لكرة السلة

منذ1 ساعة
ملصق دعائي لنزال جلال الدعجة أمام السوداني طارق اسماعيل -(من المصدر)

3 أردنيين يشاركون في الموسم الأول لدوري المقاتلين المحترفين "مينا"

منذ1 ساعة
رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو يتوسط فريق اللاجئين للتايكواندو -(من المصدر)

"دولي" التايكواندو يشيد بتنظيم الأردن لمهرجان "الأمل والأحلام" للاجئين

منذ1 ساعة
من مواجهة سابقة بين الإنجليزية والأرثوذكسي بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)

الإنجليزية يطمع بنقاط الأرثوذكسي في "سلة الناشئين"

منذ1 ساعة
مدافع مغير السرحان قصي طنوس يقطع الكرة من أمام مهاجم سحاب أحمد أبو كبير بلقاء الذهاب - (من المصدر)

طموح الفوز يراود مغير السرحان وسحاب بدوري المحترفين اليوم

منذ1 ساعة
رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات خلال تتويجه أحد الأبطال في إحدى المسابقات-(الغد)

"الشطرنج" يصدر تعليمات وبرنامج منافسات بطولة المملكة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات |29 نيسان 2024
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر منذ24 ساعة

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 