"الكيك بوكسينج" يقترب من التعاقد مع مدرب إيطالي ويشارك بـ3 بطولات دولية

مهند جويلس

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عمان- يتجه اتحاد الكيك بوكسينج المحلي بالتعاقد مع مدرب عالمي إيطالي الجنسية، من أجل تولي مهمة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والتركيز على أسلوب "البوينت فايت" بشكل أكبر في الفترة المقبلة على الصعيد المحلي.وأكد رئيس اتحاد الكيك بوكسينج رعد هارون لـ "الغد"، بأن الاتحاد يتجه خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، للاتفاق مع المدرب الإيطالي، من أجل تطوير مستوى الرياضة من جهة، إلى جانب التركيز على "البوينت فايت" الأسلوب الأكثر رواجا حاليا في أوروبا، وهو أحد الأساليب المختص بتجميع النقاط.وأضاف: "نسعى لنشر هذا الأسلوب في كافة أرجاء المملكة والتركيز عليه أكثر من أسلوب "الفل كونتاكت" أو الـ "k1"، إضافة إلى هدفنا المستقبلي المتمثل في استقطاب أكبر عدد ممكن من العنصر النسوي بالرياضة وإدخاله بالكيك بوكسينج من خلال هذا الأسلوب في اللعب".وبين هارون أنه ومنذ تسلمه رئاسة الاتحاد، حرص على الاجتماع مع كافة أركان الاتحاد، للوقوف على مطالب "الكيك بوكسينج"، من أجل تطوير مستوى الرياضة وجعل لها مكانة مرموقة على المستوى القاري والعالمي.وتابع: "قمنا بالتعاون مع اللجنة الفنية في الاتحاد لإعادة النظر بعدة أمور، ومن أهمها إعادة النظر بكاقة التعليمات الفنية لتحديثها، بما يتناسب مع تعديلات وقوانين اللعبة عالميا، واختيار عناصر المنتخب الوطني بصورة مميزة".وأشار هارون إلى أن اختيار عناصر المنتخب يمر من خلال 3 مراحل، بتهيئة اللاعبين على الصعيد البدني والفني والقتالي، موضحا بأن اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب خضعوا لفحوصات بدنية خلال شهر رمضان المبارك، لتقييم خطة العمل من قبل متخصصين.وزاد: "المرحلة الفنية تشمل التعاون مع متخصصين من الكادر التحكيمي وبعض المدربين، بهدف بناء معرفة أكبر لدى لاعبي الكيك بوكسينج بكيفية التعامل مع التحكيم وفهمه بهدف كسب النقاط، والجانب القتالي يتمثل في تمتع اللاعب بالأخلاق الرياضية".ومن جهته، أعلن اتحاد الكيك بوكسينج عن أجندته للعام الحالي، ومنها إقامة دورة توعية بالمنشطات، وفحص درجات الحزام الأسود المركزي، ودورة حكام مستجدين أو للترقية في الأقاليم كافة، إلى جانب بطولات محلية وقارية وعالمية.ولفت هارون إلى أنه ستقام بطولات للمرة الأولى على مستوى الأقاليم ولكافة الفئات العمرية، إلى جانب إقامة بطولة السوبر التي تجمع أبطال كافة الأقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، مؤكدا بأن الهدف من إقامة بطولة في كل إقليم هو زيادة الاحتكاك بين اللاعبين لإتاحة المجال لمن هم في بداية طريقهم بالرياضة، إضافة إلى مواجهة ممن هم بالمستوى ذاته لتنمية مهاراتهم.واستطرد: "سيكون هناك تعاون مع اللجنة الأولمبية لإقامة دورة المدربين الكنديين، والمكونة من 3 مستويات، بحيث يتم إتاحة المجال والفرصة للمدربين المعتمدين لدى الاتحاد في المشاركة بالمجان، وهو ما سيعود بالفائدة على اللاعبين والاتحاد، لإنشاء جيل قوي يتمتع بمستويات فنية ومهارية وقتالية مميزة".وكشف هارون عن وجود تعاون بين اتحاد الكيك بوكسينج والاتحاد الدولي للرياضة "الواكو"، يهدف من خلالها إشراك عدد من المدربين في دورة عالمية للتطوير، بمشاركة أبرز المدربين في الرياضة لمختلف الأساليب.وأوضح رئيس الاتحاد بأن 3 استحقاقات خارجية تنتظر المنتخبات الوطنية في العام الحالي، والمتمثلة في بطولة العالم للشباب والناشئين خلال شهر آب (أغسطس) المقبل في المجر، مؤكدا بأن الاتحاد يسعى لمشاركة 10 إلى 12 لاعبا ولاعبة في البطولة، والهدف يتمثل في الحصول على ميداليات ملونة.وواصل: "سيكون هناك مشاركة متوقعة للمنتخب الوطني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في بطولة آسيا بفيتنام، يليها في الشهر التالي بطولة آسيا للصالات المغلقة بتايلند، والاستعدادات من قبل المنتخبات الوطنية على قدم وساق من خلال الأجهزة الفنية واللاعبين".كما سيكون المجال مفتوحا للأندية المحلية للمشاركة في بطولة تركيا المفتوحة التاسعة (كأس العالم) خلال شهر أيار (مايو) المقبل.