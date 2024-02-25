إشادة بنظام التحكيم الإلكتروني ببطولة المملكة لــ"الكيك بوكسينج"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - أشادت أسرة رياضة الكيك بوكسينج خلال الأيام الماضية، بتطبيق نظام التحكيم الإلكتروني في بطولة المملكة “بطولة الوفاء والبيعة”، بعد إدخالها للمرة الأولى في تاريخ الرياضة محليا.وقال رئيس الاتحاد رعد هارون في حديثه لـ “الغد”: “إن البطولة اتسمت بمستوى تنظيمي مميز، إلى جانب إدخال نظام التحكيم الإلكتروني الذي ترك أثرا إيجابيا على عناصر “الكيك بوكسينج”، من مدربين ولاعبين وحكام، حيث كان المستوى التحكيمي عاليا وحقق العدالة للجميع، موضحا أن البطولة شهدت حضورا مميزا للحكمة منار يونس، إذ تواجد العنصر النسوي في إدارة المواجهات للمرة الأولى بالمنافسات المحلية.واختتمت أمس فعاليات بطولة المملكة بصالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت مشاركة واسعة وغير مسبوقة بحضور أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 50 ناديا لمختلف المحافظات، وشهدت تنافسا كبيرا بين اللاعبين واللاعبات على المراكز الأولى.وأكد هارون، أن الأردن الدولة العربية الثانية التي تطبق نظام التحكيم الإلكتروني بالكيك بوكسينج بعد الجزائر، مفيدا بأن النظام يعمل من خلال تواجد 3 حكام على زوايا الحلبة، ويقوم كل حكم بتسجيل النقاط لكل لاعب سواء من الركن الأزرق أو الأحمر.وتابع: “النظام الذي أطلقه الاتحاد العالمي للعبة يهدف إلى تطبيق المعايير الدولية للتحكيم، ومن خلاله يتيح الفرصة للجماهير واللاعب والمدرب لمعرفة النقاط التي يتم تسجيلها أولا بأول، عكس ما كان يتم تطبيقه بالسابق، من خلال معرفة النقاط والفائز بعد نهاية المواجهة، عن طريق التسجيل اليدوي”.وتحدث هارون، أن الهدف الرئيسي للبطولة هو اختيار أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية بالمرحلة المقبلة، وذلك لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، موضحا أن بطولة المملكة الأولى على أجندة الاتحاد للعام الحالي، ولن تكون الوحيدة والأخيرة.وأضاف: “يتطلع الاتحاد ضمن خططه المستحدثة إلى إقامة بطولات على مستوى الأقاليم، من خلال إقامة بطولة بالشمال والوسط والجنوب، واختيار الأبطال من كل مسابقة وإقامة بطولة مجمعة لهم تحت مسمى معين كليلة الأبطال، والهدف من تنويع وزيادة عدد البطولات هو منح اللاعبين الخبرات من خلال الاحتكاك المستمر بعدد كبير من المنافسين”.وأشار هارون إلى أن الاتحاد ينتظر تحديد موعد بطولة العالم المقبلة، من أجل وضع الخطط للمشاركة بها، موضحا أنها البطولة الأقوى والأهم نظرا لتواجد أفضل اللاعبين بها، وأن المنتخب الوطني كانت له مشاركات مشرفة في البطولات السابقة باحتلال مراكز متقدمة”.وختم: “كانت رياضة الكيك بوكسينج مميزة على مدار سنوات طويلة ماضية، إلى أن تأثرت مؤخرا بتراجع المستوى نظرا لتقدم اللاعبين المميزين بالعمر، ونهدف إلى إعداد جيل مميز من الشباب والناشئين للوصول بمنتخب الرجال إلى مستوى فني عال”.