تقدم مستمر للثلاثي.. موقف ايجابي للحكم يعقوب.. ووفاة مشجع تربك "ديربي الشمال"

مهند جويلس

واصل ثلاثي المقدمة الحسين إربد والفيصلي والوحدات، تقدمه على قمة ترتيب دوري المحترفين أملا بالتتويج بلقب البطولة بنسختها الـ76، وسط آمال متفاوتة للفرق بعد تصدر "غزاة الشمال" بفارق نقطي مريح قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

وأسفرت الجولة الرابعة عشرة عن فوز السلط على شباب الأردن (2-1)، وتغلب الأهلي على سحاب (1-0)، واكتساح الحسين إربد نظيره الرمثا (5-0)، وتعادل شباب العقبة مع الجليل (0-0)، وتفوق الوحدات على مغير السرحان (2-1)، وتجاوز الفيصلي نظيره معان (5-0).

وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الرابعة عشرة، والتي شهدت تسجيل 17 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 193 هدفا في 84 مباراة، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.

وتتوقف منافسات دوري المحترفين حتى 29 من الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، فيما سيشارك منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية، على أن يباشرا تدريباتهما اليوم.

"الخماسية" عنوان الجولة

شهدت مباراتان حضور نتيجة 5-0 خلال الجولة 14، وهي النتيجة الكبرى المسجلة في بطولة الدوري للموسم الحالي، حيث حققها أيضا الحسين في الجولة الأولى من زمن المسابقة على شباب الأردن بمرحلة الذهاب.

وكانت مباراة الحسين إربد والرمثا مثيرة بأحداثها من خلال تقدم سريع للحسين بالنتيجة بهدفين قبل مضي 10 دقائق على بداية المباراة، قبل أن يتسع الفارق بتسجيل هدف في الشوط ذاته، وهدفين في الشوط الثاني.

المثير في الأمر أن المباراة توقفت عند الدقيقة 78 بقرار من حكم المباراة محمد مفيد، بعد أن استنفد الرمثا تبديلاته بإجراء المدرب 3 تغييرات على 3 دفعات، في الوقت الذي تعرض به الفريق للنقص العددي بطرد اللاعب أحمد المغربي بداية الشوط الثاني، وإصابة أكثر من لاعب، ليعلن الحكم نهاية المباراة بسبب عدم وجود عدد كاف من اللاعبين لاستكمال المباراة.

وكانت المواجهة قد شهدت وفاة مشجع الرمثا أشرف أبو يارا، الذي فقد وعيه على المدرجات، قبل أن يتم إسعافه في الملعب، ليعود من جديد ويفقد وعيه ويتم نقله إلى المستشفى، في الوقت الذي فارق الحياة وهو في سيارة الإسعاف.

وقدم الحسين عرضا كرويا مثيرا في اللقاء استحق من خلاله حسم "ديربي الشمال" مبكرا، وسط تراجع مستمر للرمثا الذي يعاني من جولة لأخرى بسبب الغيابات وقلة الخبرة عند غالبية لاعبيه.

الأمر ذاته انطبق على مواجهة الفيصلي ومعان، التي أثبتت أن تعاقدات "الأزرق" في مرحلة الإياب مدروسة من قبل الجهاز الفني، حيث أسهم اللاعبون الجدد بتسجيل 3 أهداف، إلى جانب الابتكار في اللعب وتقديم وجبة كروية دسمة في المباراة.

شذرات وكواليس

- قام حكم مباراة شباب العقبة والجليل أحمد يعقوب عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء، بمساعدة أحد لاعبي شباب العقبة بعد تعلقه بلوحة الإعلانات على حافة الملعب، قبل أن يرى يعقوب الحادثة ويجري لإنقاذ اللاعب قبل سقوطه بشكل كامل بمعاونة لاعبين من فريق الجليل، في لفتة طيبة أشاد بها غالبية ممن تواجدوا على المدرجات والمنصة الرئيسية للملعب.

- نجح الحسين إربد في تسجيل هدف واحد على الأقل بعد مضي 14 جولة على دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري المحترفين منذ مشاركة 12 فريقا بالبطولة للمرة الأولى في الموسم 2009-2010 من دون أي خسارة، آخر فريق تمكن من التسجيل في 17 مباراة متتالية كان الجزيرة في موسم 2020، لكنه تعرض للخسارة في مباراتين.

- يتواصل حضور البطاقات الحمراء من جولة لأخرى، بعد حصول لاعب الرمثا أحمد المغربي عليها بالجولة الفائتة، ليصل عددها إلى 17 بطاقة، بعدما حصل عليها في أوقات سابقة كل من أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- حرص لاعبو فريق الوحدات على رفع لافتة مواساة، قدموا من خلالها التعزية لنادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا، الذي فارق الحياة خلال مؤازرة ناديه أمام الحسين إربد.

- توقعات بأن تشهد فترة التوقف الحالية استغناء بعض الأندية عن المديرين الفنيين لها، أو تقديم مدربين استقالاتهم على طاولة مجلس الإدارة، نتيجة ظروف فنية لبعضها، ومادية لبعضها الآخر.

- شهدت مباراة الرمثا والحسين إربد الحضور الجماهيري الأكبر بمرحلة الإياب، من خلال متابعة اللقاء من قبل 2288 مشجعا، فيما كانت بقية المباريات ضعيفة بالحضور الجماهيري، حيث حلت مواجهة معان والفيصلي في المرتبة الثانية بمتابعتها من قبل 387 مشجعا.

- صبت جماهير الوحدات على المدرجات ورغم قلة عددها، غضبها على الجهاز الفني واللاعبين نظير الأداء الباهت أمام مغير السرحان، كما استغربت من تراجع مستوى المهاجم العاجي سيدريك هنري الذي سجل هدفا، لكنه أهدر أهدافا عديدة أخرى بطريقة غريبة.

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صدارة الهدافين

انفرد لاعب الحسين إربد محمود مرضي بصدارة الهدافين بوصوله لـ8 أهداف، واحتل مهاجم الوحدات سيدريك هنري المركز الثاني برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثالث زميله مهند أبو طه برصيد 6 أهداف، فيمل سجل 5 أهداف كل من أحمد صبرة (شباب الأردن)، رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وسجل 5 لاعبين 4 أهداف، وهم عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وبرصيد 3 أهداف كل من عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، رونالد وانجا وخالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من محمد أبو ذهب (مغير السرحان)، مصعب اللحام (الحسين)، بكر كلبونة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة الخامسة عشرة

الخميس 28-3: مغير السرحان × شباب العقبة 10:30 (ستاد الأمير محمد)

الجمعة 29-3: السلط × سحاب 10:30 (ملعب السلط)

السبت: 30-3: شباب الأردن × الرمثا 10:30 (ستاد عمان)

الحسين إربد × معان 10:30 (ستاد الحسن)

الأحد 31-3: الجليل × الأهلي 10:30 (ستاد الحسن)

الفيصلي × الوحدات 10:30 (ستاد عمان)



