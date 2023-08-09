الأربعاء 09 آب 2023
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سحب قرعة كأس الأردن ودوري الدرجتين الأولى والثانية الخميس

شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم
شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم
حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم غد الخميس، موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس الأردن، إلى جانب سحب قرعة دوري الدرجتين الأولى والثانية.
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ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن CFI، بمشاركة 20 فريقا (أندية الدرجة الثانية 16 فريقا، وفريقا صما وأم القطين الصاعدان إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، إضافة إلى الطرة وكفرسوم صاحبا الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي).

وتقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أن تتأهل الفرق الـ10 إلى دور الـ32 من البطولة الذي يقام بمشاركة أندية المحترفين، والفرق المتبقية من دوري الدرجة الأولى.

وأطلق الاتحاد مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة المقبلة لتصبح" كأس الأردن CFI" كما تسحب غدا قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، لموسم 2023-2024.

ويقام دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا، (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي، الطرة، كفرسوم، صما، وأم القطين).

وتُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

في المقابل، يشارك في دوري الدرجة الثانية 16 فريقا (الكرمل، بلعما، جرش، غور الصافي، الطيبة، شباب حوارة، الوحدة، الحصن، الخالدية، حرثا، سحم، رباع السرحان، مرج الحمام، دوقرة، دير أبي سعيد، ووادي الريان).

ووفقا لنظام البطولة، يجري توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة". (بترا)
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