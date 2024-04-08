الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب تحدي اللياقة البدنية يتوج بـ8 ميداليات ملونة وكأس بطولة "الرئيس" في جورجيا

منتخب تحدي اللياقة البدنية يزهو بكأس وميداليات بطولة الرئيس على منصة التتويج في جورجيا - (الغد)
منتخب تحدي اللياقة البدنية يزهو بكأس وميداليات بطولة الرئيس على منصة التتويج في جورجيا - (الغد)
عمان- توج منتخب اللياقة البدنية الوطني بـ 8 ميداليات ملونة، وحمل الأبطال والبطلات كأس بطولة الرئيس في جورجيا، حيث تقلد ذهبيتين في منافسات الفرق للمستوى الذهبي وفردي الشباب للمستوى الفضي، و4 فضيات في منافسات زوجي الرجال وزوجي السيدات للمستوى الذهبي، وزوجي الرجال وزوجي المختلط في المستوى الفضي، وبرونزيتين في زوجي الرجال للمستوى الذهبي، وزوجي الرجال للمستوى الفضي.اضافة اعلان

وعبر رئيس الوفد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، عن سعادته بهذه الغلة الوفيرة من الميداليات والانجازات الوطنية، مثمنا جهود اللاعبين واللاعبات، مشيدا باجتهادهم لرفع علم الوطن وعزف السلام الملكي على منصات التتويج في جورجيا، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني لفت إعجاب المنتخبات المشاركة، بالأداء المتطور والمستويات الرائعة التي قدمها الأبطال والبطلات في المنافسات البدنية.
على صعيد متصل ، قال إداري الوفد أحمد الحروب : " فخورون بهذا التميز الأردني للمنتخب الوطني، والذي يواصل حضوره على مسارح المنافسات القارية والعالمية، ليضيف انجاز ثالث رغم حداثة المشاركة في بطولات تحديات اللياقة البدنية الخارجية، حيث سبق للمنتخب الوطني أن تقلد 25 ميدالية ملونة قارية وعالمية، وخطف كأس بطل ابطال العالم، ولعل هذه الانجازات تزيد الحافز لدينا في اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، إلى توسيع رقعة انتشار تحديات اللياقة البدنية، والتوعية المجتمعية والنادوية بأهميتها، لتحتل مساحة كبيرة من اهتمام شباب وشابات الوطن خلال فترة وجيزة".
وفي ذات السياق، عبر البطل محمد الكردي عن سعادته بالمساهمة ورفاقه بتحقيق الانجازات الجديدة للرياضة البدنية، وزيادة حصيلة الانجازات الوطنية  للرياضة الوطنية، مشيرا إلى قوة المنافسة وجهوزية المنتخبات المشاركة ، في الوقت الذي اكيد فيه أن إصرار وحماس الفريق الأردني تجاوز كل المعيقات نحو منصات التتويج.
من جانبه، قال البطل أحمد النسور: "أن هذه الانجازات تحققت بالعمل بروح الفريق إداريا وفنيا ولاعبين ولاعبات، ونهدي الانجازات النوعية للوطن، وأشكر اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية على حجم الاهتمام والرعاية بتحديات اللياقة البدنية، ونعد بالفريق الأردني بالمزيد من الانجازات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة".
المستوى الذهبي: 
- فردي الرجال: تقلد  نور الدين القيسي البرونز، فيما حل علي الحموي بالمركز الرابع.
-فردي السيدات : حلت لاعبة المنتخب الوطني آسيل كرادشة بالمركز الرابع، وزميلتها سارة ابو السعود بالمركز السادس.
-زوجي رجال :-تقلد نور الدين القيسي وعلى الحموي الفضة، ومهند القيسي ومحمد الكردي البرونز.
-زوجي السيدات :- تقلدت أسيل كرادشة وسارة أبو السعود الفضة.
- الفرق: خطف الفريق الأردني الميدالية الذهبية.

المستوى الفضي
-فردي الشباب : تقلد مصطفى القلعاوي الميدالية الذهبية.
-فردي الرجال : حل عبدالرحمن عاقلة بالمركز الخامس.
-زوجي الرجال : تقلد أحمد النسور وعبدالرحمن عاقلة الميدالية الفضية، فيما تقلد علي الحموي وقيس اطريح الميدالية البرونزية، وحل مهند القيسي ومحمد الكردي بالمركز الخامس.
-زوجي مختلط : تقلد الثنائي اسيل كرادشة ومحمد الكردي الميدالية الفضية، فيما حل الثنائي سارة ابو السعود ومصطفى القلعاوي بالمركز الرابع.
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