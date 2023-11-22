الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير

بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في موقعه الجديد في ابو نصير (1)
البنك

استقبل بنك القاهرة عمّان عملاءه في مقرّ فرعه الجديد في ابو نصير الذي جرى نقله إلى موقع استراتيجي وسهل الوصول إليه.

 
وبدأ بنك القاهرة عمّان استقبال عملائه في الموقع الجديد الكائن في ابو نصير - حي المحبة - شارع عماد حمد النوايسة – بناية رقم 4 .

اضافة اعلان


وفر الفرع الجديد بمكانه المميز و السهل الوصول اليه جهازي صراف آلي أحدهما للسيارات  لإنجاز الخدمة المصرفية بسرعة ويسر وضمان تقديم خدمات مصرفية على مدار الساعة  دون حصول ارباكات او ازدحامات في حين وفر  الفرع لعملاءه  مواقف كافية وآمنة لإ نجاز معاملاتهم المصرفية .


وتحاكي التصاميم الداخلية للفرع الجديد الهوية المؤسسية للبنك وما يوفّره من وسائل راحة وأمان وانسيابية في العمل تختصر على عملائه الوقت والجهد.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
arab_bank_4

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي

20 تشرين الثاني 2023
pro-SqBaYtM2 (1)

بنك صفوة الإسلامي يوفر خدمة Apple Pay للعملاء

16 تشرين الثاني 2023
بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية (1)

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

01 تشرين الثاني 2023
كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

01 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
البتراء

جامعة البترا تستضيف ندوة حوارية حول الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الأردني في الحرب على غزة

منذ5 ساعة
ahli-logo

البنك الأهلي الأردني يحقق انجازاً غير مسبوق في تشغيل كافة أنظمته البنكية من مركز بيانات موقع التعافي من الكوارث لمدة أسبوع

21 تشرين الثاني 2023
arab_bank_4

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي

20 تشرين الثاني 2023
395193071_812428770687082_6666667740465003737_n

"أوفتك الأردن" تزود مصانع شركة جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بنظام تخزين ذكي لحفظ قطع الغيار

20 تشرين الثاني 2023
Chery IUCN - image

Chery تتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لحماية البيئة العالمية

19 تشرين الثاني 2023
أمنية

"أمنية" تساهم بتوفير مجموعة وظائف بالتعاون مع "الوطني للتشغيل"

18 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 