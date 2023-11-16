الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك صفوة الإسلامي يوفر خدمة Apple Pay للعملاء

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خدمات بنكية
بنك صفوة الإسلامي يقدم اليوم لعملائه خدمة Apple Pay، وهي طريقة أكثر أماناً وخصوصية للدفع تساعد العملاء على تجنب تسليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شخص آخر، ولمس الأزرار أو تبادل الأموال النقدية - ويستخدم خاصية iPhone لحماية كل معاملة.اضافة اعلان

ما على العملاء سوى حمل أجهزة iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم بالقرب من جهاز نقطة البيع لإجراء عملية الدفع بدون تلامس. تعتبر كل عملية شراء عبر Apple Pay آمنة حيث تتم مصادقتها باستخدام Face ID أو Touch ID أو الرمز السري للجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي يستخدم لمرة واحدة. يتم قبول نظام Apple Pay في متاجر البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والمتاجر والعديد من الأماكن الأخرى.

ويمكن للعملاء أيضاً استخدام Apple Pay على iPhone وiPad وMac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة عبر التطبيقات أو من خلال المواقع الإلكترونية في متصفح Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الشحن والفواتير بتكرار. تعمل خدمة Apple Pay على تسهيل الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والنقل ومواقف السيارات، وغيرها. يمكن أيضاً استخدام Apple Pay لإجراء عمليات الدفع في التطبيقات الموجودة على Apple Watch.

الأمان والخصوصية هما جوهر خدمة Apple Pay. عندما يستخدم العملاء البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الجهاز ولا على أنظمة Apple. بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، وهي شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

من السهل إعداد Apple Pay. على iPhone، ما عليك سوى فتح تطبيق Wallet، والضغط على "+"، واتباع الخطوات لإضافة البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المباشر الخاصة ببنك صفوة الإسلامي. بمجرد أن يضيف العميل بطاقة إلى iPhone وApple Watch وiPad وMac، يمكنه البدء باستخدام Apple Pay على هذا الجهاز بشكل فوري. سيحصل العملاء على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك صفوة الإسلامي.
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