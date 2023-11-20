الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي

arab_bank_4
البنك العربي

أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً خدمة عربي شوبكس “Arabi Shopix” بالتعاون مع البنك العربي والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء شركة أكابس والبنك العربي من التجار إمكانية بناء موقع إلكتروني وتصميمه كجزء من مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول التكنولوجية والمصرفية الرقمية التي صُمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "عربي  SMEs"، وذلك تماشياً مع التزام شركة أكابس والبنك العربي المستمر بتوفير حلول تكنولوجية و مصرفية مرنة ومتطورة لعملائهما.

اضافة اعلان

 
وتوفر خدمة “Arabi Shopix” للتجار إمكانية تصميم وبناء مواقع تجارة إلكترونية متكاملة عالية الأداء والسرعة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم من حيث التصميم والمحتوى، وذلك لعرض منتجاتهم بطريقة مبتكرة ومنظمة ومن ثم بيعها عبر الانترنت بطريقة سهلة وآمنة.

 

وتتميز هذه المواقع بوجود خاصية مراقبة المخزون بطريقة سهلة وبسيطة، عدا عن تخصيص بوابة دفع الكترونية آمنة عن طريق البنك العربي، وتوفير خدمات الشحن المدمجة وبأسعار مناسبة.


وكانت مجلة "يوروموني" العالميّة قد قيمت المزايا التي تقدمها خدمة "Arabi Shopix" ومنحتها جائزة "أفضل الابتكارات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة".


وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك والتي يساهم البنك من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لقطاع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً واقليمياً.

 

وقد حصل البنك العربي مؤخّراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة تقديراً للخدمات التي يقدمها لهذا القطاع كان أبرزها هذا العام جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط" من مجلة "يوروموني" العالميّة، وجائزة "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" من مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
pro-SqBaYtM2 (1)

بنك صفوة الإسلامي يوفر خدمة Apple Pay للعملاء

16 تشرين الثاني 2023
بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية (1)

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

01 تشرين الثاني 2023
كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

كلية الخوارزمي الجامعية التقنيه تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

01 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
395193071_812428770687082_6666667740465003737_n

"أوفتك الأردن" تزود مصانع شركة جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بنظام تخزين ذكي لحفظ قطع الغيار

منذ 58 دقيقة
Chery IUCN - image

Chery تتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لحماية البيئة العالمية

19 تشرين الثاني 2023
أمنية

"أمنية" تساهم بتوفير مجموعة وظائف بالتعاون مع "الوطني للتشغيل"

18 تشرين الثاني 2023
Chery IUCN - image

Chery تتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمساهمة بشكل مشترك في حماية البيئة العالمية

16 تشرين الثاني 2023
pro-SqBaYtM2 (1)

بنك صفوة الإسلامي يوفر خدمة Apple Pay للعملاء

16 تشرين الثاني 2023
PHOTO-2023-11-15-10-19-28

كيا تحصد أعلى درجات التقدير والتكريم في جوائز المقود الذهبي 2023

15 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ18 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 