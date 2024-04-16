الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن

مجموعة فاين الصحية القابضة
مجموعة فاين الصحية القابضة
رعت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، إفطاراً خيرياً لمجموعة من الأطفال من الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك في متحف الأطفال الأردن، وذلك ضمن برنامج إفطارات رمضان الخيرية التي ينظمها المتحف كل عام.اضافة اعلان

وقد جاءت هذه المبادرة التي تم تنظيمها من قبل قسم مبيعات المنازل وقسم فاين للحلول المتكاملة في مجموعة فاين الصحية القابضة كجزء من المبادرات الخيرية التي تقيمها المجموعة خلال الشهر الفضيل والتي تركز على العطاء والمشاركة، حيث شارك في تنظيم الإفطار عدد من متطوعي مجموعة فاين وسط أجواء رمضانية شملت نشاطات تفاعلية تتيح للأطفال فرصة الاستفادة والتعلم من مرافق المتحف.

والجدير بالذكر أن مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل الاستثمار في مجال المسؤولية المجتمعية عبر تنفيذ ودعم العديد من المشاريع والبرامج ذات الأثر الإيجابي المباشر وبعيد المدى على المجتمع بالتركيز على التعليم والصحة.

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