نادي حماده لكرة الطاولة يشارك في بطولة الأندية العربية للسيدات بالشارقة

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يشارك نادي حماده الرياضي لكرة الطاولة في موسم النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي انطلقت اخيرا في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت البطولة قد افتتحت برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة للدورة حيث تشمل البطولة مشاركة 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية تتنافس لنيل ألقاب 8 ألعاب وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير الجاري .يذكر أن فريق حماده لكرة الطاولة قد حقق عدة ألقاب على المستوى المحلي و الإقليمي و التي كان آخرها بطولة الدوري الأردني لموسم ٢٠٢٣ و عمل على تمثيل إسم المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المحطات الإقليمية و الدولية.و أعرب رائد حماده ، رئيس مجلس إدارة مجموعة حماده و رئيس نادي حماده عن سعادته بالمشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات التي تعتبر من أهم البطولات في المنطقة و التي تحظى بمشاركة عربية واسعة و قال أن هذه البطولة تعكس نهج نادي حماده الرياضي في أهمية دعم الرياضة بالأخص الرياضة النسوية حيث أخذت مجموعة مطاعم حماده على عاتقها ومنذ تأسيسها العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية والتي منها دعم كرة الطاولة بشكل عام والكرة النسوية بشكل خاص ، وتعتبره واجب وطني ومسؤولية مشتركة. بالإضافة إلى إهتمام نادي حماده بتمثيل إسم الأردن على كافة المحطات الإقليمية و العالمية حيث مثل النادي الأردن في عدة دول منها دبي وقطر وعمان ومصر وفرنسا والبرازيل و حقق العديد من الإنجازات و المراكز الأولى في مختلف البطولاتو أضاف أن نادي حماده يقدم كل الدعم و الإمكانيات لتطوير مستوى الأفرقة بإستمرار و المشاركة في مختلف البطولات و أهمها البطولات النسوية .من جهته قال المعتز بالله حماده امين السر و مدير نشاط كرة الطاولة في نادي حماده أن فريق حماده يتطلع للدخول في الأجواء المنافسة في البطولة حيث أن مشاركته في هذه البطولة يعد حدثاً مهماً للفريق و الذي سينعكس إيجابياً على مستواه و خبراتهو أضاف أن فريق نادي حماده لكرة الطاولة للسيدات شهد تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة و حصل على عدة ألقاب محلية و إقليمية بالإضافة إلى أن خطة النادي دائماً تتضمن تكثيف الجهود نحو دعم الكرة النسوية والارتقاء بمستوى اللاعبات و هذا ما تعكسه دورة الأندية العربية للسيدات .و شكر المعتز بالله الفريق المنظم للدورة بقيادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة على جهوده في تنظيم النسخة السابعة من هذه الدورة .و من جانبه عبر حمزة مريش ، المدير الفني للفريق ، عن أهمية هذه الدورة للفريق حيث أن المشاركة في هذه البطولة تأتي في إطار حرص النادي على تمثيل الأردن في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى دعم النادي المتواصل للرياضة النسوية و أن فريق حماده لكرة الطاولة جاهز للمشاركة في أي بطولات تخدم أهداف النادي مثل بطولة الأندية العربية للسيدات و التي يعمل الفريق على تكثيف تدريباته و جهوده للنيل بلقب البطولة لهذا العام .