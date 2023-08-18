الجمعة 18 آب 2023
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تقرير طبي: متحور كورونا الجديد يتغير باستمرار ويتهرب من المناعة

صورة مجهرية لفيروس كورونا - (أرشيفية)
كورونا
أظهر تقرير طبي جديد صورة مقلقة لتمحور كورونا الجديد "EG.5"، إذ ذهب العلماء إلى أنه يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة.
وقال التقرير الصادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية، اليوم الخميس: "لم تترك الاختبارات الأخيرة أدنى شك في أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم".اضافة اعلان
وبحسب الخبراء فإن الطفرات المفاجئة في متغير "EG.5"- الملقب بـ "إيريس" - تحسن من قدرات الهروب المناعي، وربما تفسر الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووفقا لتحليل المخاطر الأخير الذي أجرته منظمة الصحة العالمية فإن متغير "omicron EG.5"، "أظهر زيادة في الانتشار، وميزة النمو، وخصائص الهروب من المناعة"، ولكن "لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

قالت منظمة الصحة العالمية إنه في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو/ تموز، استحوذت سلالة "EG.5" على 17.4% من عينات الاختبار المتسلسلة حول العالم، بزيادة 7.6% قبل أربعة أسابيع. من بين هذه العينات، كان 88% عبارة عن متغير ثانوي يسمى "EG.5.1"، والذي يحمل طفرة ارتفاع إضافية.
في الصين، شكلت "EG.5" ومتغيراتها الفرعية 24.7% من الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، و45% بعد شهر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
كما يمثل المتحور الجديد 17.3% من الإصابات في الولايات المتحدة في بداية شهر أغسطس/ آب الجاري.
وقدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن "EG.5" ومتغيراته الفرعية تمثل 14.6% من الإصابات مع بدء أغسطس في البلاد.

وارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 40% عن أدنى مستوياته في يونيو/ حزيران، وارتفعت النسبة في المملكة المتحدة إلى 76% من 21 يوليو إلى 4 أغسطس. لكن الأرقام الإجمالية في كلا البلدين لا تزال منخفضة مقارنة بذروة تفشي المرض السابقة.
وشهد الأسبوع الماضي 10320 حالة دخول للمستشفيات في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 150674 في ذروة الموجة الثالثة في يناير/كانون الثاني 2022.
وكان البلد الوحيد الذي يعاني من أعداد حالات مماثلة للموجات السابقة هو كوريا الجنوبية، حيث وصلت الحالات الجديدة يوميا إلى 65000 حالة الأسبوع الماضي.
لكن الخبر الجيد، أن اللقاحات لا تزال فعالة في مواجهة المتحور الجديد، وفق ماندي كوهين، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي قالت: "لا تزال جميع أدواتنا تعمل مع تغير الفيروس، ولا تزال الاختبارات قادرة على التقاطه".
وتشمل أعراض المتحور الجديد "EG.5" عند البالغين: الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب والإسهال.
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