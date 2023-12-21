الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مخدر "الكيتامين" الذي مات بسببه بطل مسلسل فريندز.. ماذا نعرف عنه؟

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مخدر الكيتامين

بعد ظهور التقرير الرسمي لتشريح جثة نجم مسلسل "فريندز" الشهير ماثيو بيري، معلنا وفاته نتيجة "الآثار الحادة" للعقار المخدر "كيتامين".

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ورغم اعتراف بيري علنا بصراعه الطويل مع تعاطي الكحول والمخدرات، فإن تقرير تشريح الجثة الصادر عن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس قال إنه ظل سليما منها لمدة 19 شهرا، ولم يُعرف الكثير عن علاقته بالكيتامين.


وكتب مكتب الفحص الطبي أن كمية الكيتامين التي عثر عليها في جسم الممثل بيري كانت عالية للغاية، ويمكن مقارنتها بجرعة مخدر.

 


 

ما هو عقار الكيتامين؟



سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على عقار "كيتامين" المخدر، الذي أصبح شائعا جدا كعلاج للاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، وتطرقت لمدى قانونية تناوله، كالتالي:


- يعرف عقار الكيتامين بأنه مخدر قصير المفعول قابل للحقن، ويمكن أن يكون له تأثيرات هلوسة عند تناول جرعات معينة منه.


- كما يشوّه هذا العقار المخدر تصورات البصر والصوت، ويجعل المستخدمين يشعرون بالانفصال عن الألم والمناطق المحيطة بهم.


- طُوّر الكيتامين كمخدر في الستينيات، وأصبح منذ عام 1970 قانونيا أي يمكن استخدامه لدى كل من البشر والحيوانات.


- لكن استخدام الكيتامين للعلاج النفسي لا يزال غير معتمد وغير منظم، على الرغم من أنه يستخدم بشكل متزايد خارج نطاق التسمية لعلاج الاكتئاب والتفكير في الانتحار والألم المزمن.


- في عام 2019، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مشتق من الكيتامين يسمى "الإسكيتامين" لعلاج الاكتئاب، يصدر على شكل رذاذ الأنف، نقلا عن موقع العين الإخبارية.


- نادرا ما يكون الكيتامين مميتا، لكن جرعة زائدة منه يمكن أن تسبب فقدان الوعي وبطء التنفس بشكل خطير، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات، كما أن الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم نادرة وتحدث عند تناول جرعات كبيرة جدا.


- حذر الخبراء، نقلا عن تقارير حوادث سلبية، من أن الاستخدام غير الخاضع للرقابة للكيتامين المركب، يزيد من خطر ردود الفعل النفسية الخطيرة والمشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي والمسالك البولية التي يمكن أن تؤدي إلى سلس البول.

 

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