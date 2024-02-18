الأحد 18 شباط 2024
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مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية

تعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح
تعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح

جاءت مدينة "الجزائر" في المرتبة الثانية في تصنيف المنصة العالمية "Skyscanner"، لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2024، بعد مدينة "فارو" البرتغالية.

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وتعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح، حيث أن سعر الرحلات الجوية إلى الجزائر انخفض بنسبة 23 في المئة، إضافة إلى أنها مدينة سياحية مذهلة كما وصفتها المنصة، مشيرةً إلى هندستها المعمارية المميزة، بالإضافة إلى المساجد والقلاع.

 

الجزائر العاصمة 

 


وجاءت مدينة نيس الفرنسية في المرتبة الثالثة، ومدينتا دالامان وأنطاليا التركيتان في المرتبتين الرابعة والخامسة، كما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

 


نيس 


وجاء في التصنيف أيضا مدينة زيوريخ السويسرية في المرتبة السادسة، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين، ثم مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.

 


 زيوريخ

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