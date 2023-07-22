السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أول مسلسل رسوم متحركة أفريقي على منصm نتفليكس

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Supa Team 4
 طرحت منصة نتفليكس للبث التدفقي، الخميس، أول مسلسل أفريقي للرسوم متحركة، في خطوة أبدت كاتبة سيناريو العمل، الزامبية مالينغا مولينديما، الأمل في أن تفتح الباب أمام مزيد من الإنتاجات الأصلية من القارة.اضافة اعلان

وتدور أحداث مسلسل "Supa Team 4" (سوبا تيم 4) في نسخة مستقبلية من العاصمة الزامبية لوساكا، وتحكي قصة أربع فتيات مراهقات جنّدهن عميل سري سابق لإنقاذ العالم.

وقالت مالينغا مولينديما لوكالة فرانس برس: "يُسعدني أن يرى العالم أخيراً المسلسل الرائع الذي أنجزه الفريق الموهوب للغاية، من أفريقيا وخارجها".

وأضافت: "نأمل أن يفتح (Supa Team 4) الباب أمام مزيد من الاستثمار والتعاون حتى نتمكن من الاستمرار في تنمية الصناعة".

وقد ابتكرت مالينغا مولينديما المسلسل بعد فوزها وسبعة أشخاص آخرين في مبادرة "تريغيريش ستوري لاب" (Triggerfish Story Lab) عام 2015، وهي مسابقة مواهب أفريقية على مستوى القارة السمراء.

وعند الإعلان عن المسلسل في عام 2019، قالت كاتبة السيناريو إنها اختارت بلدها زامبيا مسرحاً لقصة العمل، "لإظهار أن أي شخص، من أي مكان، يمكن أن يكون بطلاً خارقاً".

وقد عملت منصة البث التدفقي العملاقة في السنوات الأخيرة على تنويع إنتاجها خارج الولايات المتحدة، من خلال مسلسلات ناجحة مثل "لا كاسا دي بابل" "La Casa de Papel" الإسباني (البروفيسور) أو الدراما الكورية الجنوبية "Squid Game" (لعبة الحبار).

وفي أبريل، قالت نتفليكس إنها تخطط لتوسيع عملياتها في أفريقيا، ومنح "المزيد من رواة القصص الأفارقة صوتا قويا على المسرح العالمي".
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