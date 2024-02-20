وصف سائقه الشخصي بـ”الحيوان”.. انتقادات لاذعة تطال عمرو دياب (فيديو)

"عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان"، بهذه الجملة عبّر محبو الفنان المصري عمرو دياب عن انتقاداتهم له بسبب الطريقة التي تحدث بها عن سائقه الشخصي خلال خروجه من إحدى حفلاته.

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نجومية ٤٠ سنة ذهبت بثواني يا هضبة.. مش لانه بنحبك وعندك قاعدة شعبية كبيرة نمرقلك ياها من دون اننقاد... ياريتك صمتت مثل ما بترفض المقابلات وصايم عنها.. كلنا بنشتم وبنسب ونحنا مش ملائكة لكن انت نجم وفي كاميرات وصحافة.. يا تري بعيدا عن الاضواء #عمرو_دياب شو بيقول للشوفير الخاص؟ pic.twitter.com/OVCL0t5ZDR — Rihab Daher (@rihabd) February 20, 2024

شخصيه عمرو دياب فعلا وحشة اوي اوي

بيعامل الناس وحش جدا وباستهزاء واستصغار وقله ذوق وكمان بيشتم السائق الي معاه ليه محدش اتكلم علي ده امبارح وماسكين شيرين بس ؟؟#عمرو_دياب #ليالي_سعودية_مصرية pic.twitter.com/e3DWkId6En — Mustafa.Saad 🇪🇬 Fan Sherine صوت مصر (@mostafasaad4455) February 19, 2024

عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للهضبة أثناء مغادرته لدار الأوبرا المصرية بعد حضور حفل "ليالي سعودية-مصرية"، وهو متجه رفقة مرافقيه الشخصيين وتجمهر الناس والمحبين حوله الذين كانوا يحاولون التقاط صور معه.



وفي إحدى اللحظات قام الفنان المصري بتوجيه سؤال على ما يبدو من خلال سماعة في أذنه قائلاً: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين السواق".



وفي الوقت الذي رفض كثيرون انتقاد عمرو دياب كونه التقط في لحظة عفوية مليئة بالتوتر بسبب الكاميرات المحيطة بها، فإنّ آخرين انتقدوه بشدة، ليس بسبب الكلمة المسيئة وحسب بل بسبب أنّ الهضبة فنان كبير وله خبرة فنية ممتدة لأكثر من 4 عقود. -وكالات