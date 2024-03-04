رئيس الوزراء يرى الحل في تحول الأندية لشركات.. مدافع برازيلي للحسين بتزكية من موتا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس الوزراء يرى الحل في تحويل الأندية لشركات

كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن الحاجة إلى مراجعة قوانين الأندية، في إطار السعي لتطوير الحركة الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن قوانين الأندية باتت قديمة، وتحتاج إلى المراجعة.

وأشار الخصاونة خلال زيارته لـ"الغد"، وردا على سؤال يتعلق بإنجاز المنتخب في كأس آسيا، وضرورة البناء على ذلك، إلى أن المنتخب الوطني حقق نتائج لافتة وإنجازا غير مسبوق، ومن المستغرب أن البعض يوجه اللوم للشارع الرياضي بسبب فرحه وتفاعله مع هذا الإنجاز الكبير.

وأشار الخصاونة إلى أن اتحاد الكرة يملك تصورات للارتقاء باللعبة، وهو لم يشاركنا بها حتى الأن، حيث تتلخص هذه التصورات في تطوير اللعبة والعمل على تجاوز المعيقات الكثيرة خاصة المالية المتعلقة بضرورة توفير الأمان للاعب الذي يحتاج لعيش كريم وبصيغة احترافية عالية، وهذا يحتاج إلى أن يتحول النادي لشركة، أو ايجاد شركات رائدة قادرة على رعاية النادي على أن يتم التوسع في الأندية في مختلف الدرجات من خلال شركات راعية.

وقال : الحكومة لا تستطيع توفير أو تمويل هذه التفاصيل، اليوم النادي يمول نفسه واللعبة تمول نفسها، في إطار تشريعي يوفر للنادي القدرة على تحريك وإنتاج أموال تسمح له بتغطة نفقاته والحصول على الربح ايضا..قوانين الأندية قديمة وتحتاج إلى مراجعة.

أبوعابد محبط من خطوة شباب الأردن

بات اللاعب زيد جمال أبو عابد، في حيرة من أمره، بعد خطوة نادي شباب الأردن باستدعائه للعب في الفريق، قبل أن يصطدم بعدم قدرة النادي على التسجيل، رغم بقاء يوم واحد فقط على إغلاق مرحلة القيد الثانية، ما أصابه بالإحباط.

أبو عابد الذي لعب في فريق سحاب خلال مرحلة الذهاب من الدوري، رحل عن الفريق بناء على غزل من نادي شباب الأردن الذي أبدى رغبته باستقطابه، ليحضر اللاعب ويستعد للانخراط في صفوف شباب الأردن قبل أن يصطدم بمنع النادي من التسجيل.

وتنطبق مشكلة أبو عابد على عدد من اللاعبين الآخرين الذين أعدوا العدة للعب في شباب الأردن، بعد أن تم الاتفاق معهم على كامل التفاصيل، قبل أن يتم إبلاغهم أخيرا بإلغاء الاتفاقات بسبب الحرمان من التسجيل.

مدافع برازيلي للحسين بتزكية موتا وموافقة محمود

التحق المدافع البرازيلي تالو سيلفا بصفوف فريق الحسين إربد لكرة القدم، للاحتراف في صفوفه خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين. ويعتبر سيلفا المحترف الأجنبي الرابع في صفوف الفريق.

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ووفق المعلومات فإن المحترف الجديد الذي يلعب في مركز الدفاع، جاء باختيار وتزكية من المدرب السابق لفريق الحسين البرتغالي موتا، الذي قام باختيار اللاعب قبل رحيله عن الفريق، ليتحول قرار التعاقد مع اللاعب للمدرب الحالي جمال محمود الذي تابع فيديوهات للمدافع البرازيلي، قبل أن يعلن موافقته على استقطابه، في حال اجتاز الفحص الطبي، واستكمل أوراق التحاقه بالنادي.

اللاعبة رند تحترف في جدة السعودي

التحقت اللاعبة رند أبو حسين، بفريق نادي جدة السعودي للسيدات لكرة القدم، للاحتراف في صفوفه خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى السعودي.





وجاء الاتفاق مع رند أبو حسين، بعد تألقها اللافت في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات (منتخب النشميات)، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة غرب أسيا، والتي نجح المنتخب في الفوز بلقبها للمرة السادسة.

وانضمت أبو حسين في فريق جدة، لزميلتها في المنتخب بانة البيطار التي سبق وأن احترفت في صفوف الفريق السعودي.

يشار إلى أن الدوري السعودي للسيدات، يضم نخبة من المدربات و اللاعبات الأردنيات اللواتي أثبتن حضورهن في البطولة.

في دوري المحترفين.. 8 أشهر بدون رواتب

أكد مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن لاعبيه لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ حوالي 8 أشهر، في مؤشر على صعوبة الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

المسؤول الذي تحدث لـ"الغد" مفضلا عدم الكشف عن هوية النادي، أكد أن لاعبيه لم يحصلوا على رواتبهم طيلة هذه الفترة، كاشفا النقاب أيضا عن "تسليك" اللاعبين بدنانير قليلة جدا للتمكن من حضور أغلب التدريبات وليس جميعها.

كواليس النجوم

• الشح التهديفي الملحوظ في دوري المحترفين لكرة القدم، خاصة في أول جولتين من مرحلة الإياب، يؤكد تأثر الفرق المشاركة بالدوري، بفترة التوقف الطويلة التي تخللها مشاركة المنتخب في كأس آسيا..متابعون قالوا أيضا أن شح التهديف يعكس واقع الأندية المالي المتهالك، والذي ضرب التحضيرات الفنية نتيجة غياب اللاعبين عن التدريبات احتجاجا على عدم تسلمهم للمستحقات لأشهر طويلة.

• مدرب محلي طالب عبر "الغد" بضرورة تقنين ظهور لاعبي المنتخب الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.. ملاحظات المدرب جاءت بعد أن بالغ لاعبون في ظهورهم على الصفحات الشخصية خلال بطولة كاس آسيا وما بعدها... المدرب سبق وأن أبدى ملاحظة أخرى تتعلق بمنح شهادات التدريب الدولية "البرو"، مطالبا بتقنين إعطاء مثل هذه الشهادات المتقدمة، حيث أصبح في الأردن أعداد كبيرة من المدربين الذين يحملون هذه الشهادة التي يفترض ألا يحصل عليها إلا من هو ضليع في كرة القدم.

• تراشق بالكلمات بين مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، وأحد المشجعين، خلال مباراة الوحدات والجليل بدوري المحترفين التي جرت على ملعب الحسن بإربد، وانتهت بالتعادل السلبي..جمهور الوحدات في هذه المرحلة يطالب الإدارة بالرحيل محملا إياها كل تباعات تراجع الفريق..المعروف أن زياد شلباية يحرص على التواجد في الملاعب في كل مباريات فريقه، بغض النظر عن ترتيب الفريق بالدوري، ما يدفعه لتحمل غضب الجماهير..إلى ذلك بدأ الحديث عقب التعادل أمام الجليل بإبعاد المدرب أمجد ابو طعيمة، والاستعانة بمدربين من أبناء النادي أمثال رأفت علي ومحمود شلباية.

• حالات التحكيم التي أثارت الجدل في المرحلة الثالثة عشر من دوري المحترفين، دفعت البعض للتشديد على ضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" في الموسم المقبل على أبعد تقدير.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن أرقام صادمة في ريع مباريات دوري المحترفين، نتيجة غياب الجماهير بشكل لافت عن أغلب المباريات.

• ما يزال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان المحترف مع فريق الإمارات الإماراتي يفتقد لطعم الفوز منذ أن انتقل لصفوف الفريق أخيرا..الإمارات يعتبر أكثر الفرق استقبالا للأهداف خارج الأرض برصيد 18 هدفا.