"القلب" ينهي مشوار بهاء في الملاعب.. مدرب الفيصلي إلى الإمارات مجددا ومعلى يتحدث رسميا عن "الدفع الرباعي"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يتجه نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي بهاء عبدالرحمن، لإعلان انتهاء مشواره كلاعب في المستطيل الأخضر، بسبب أزمة صحية في القلب، استدعت دخوله المستشفى.وكان بهاء شارك في تدريب فريق الفيصلي قبل 3 أيام، ليعود إلى المنزل، قبل أن يشعر بحالة من التعب والإعياء، ليتوجه فورا إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية، كشفت عن تسارع في دقات القلب بشكل غير طبيعي، ما استدعى دخوله إلى غرفة العناية المركزة للاهتمام به بشكل أكبر ومعالجة هذه الحالة. وألمح الأطباء أن مشوار بهاء في الملاعب كلاعب، وصل إلى نهايته بسبب هذه الوعكة الصحية، حيث اقترح الأطباء على النجم حلين؛ الأول الاستمرار خلال السنوات المقبلة على الأدوية المخصصة لتنظيم نبضات القلب، أو اللجوء إلى عملية من أجل زرع بطارية في القلب قادرة على تنظيم النبض.وبدأ بهاء التفكير والاستشارة، تمهيدا للسير بالاقتراح الأفضل، بانتظار حسم الأمور، علما أن اللاعب ما يزال يتواجد في المستشفى، حيث إن وضعه الصحي جيد، بانتظار فقط تحديد هوية الخطوة التالية.وفي حال أعلن بهاء رسميا اعتزال لعب كرة القدم، فإن اتحاد الكرة أو الفيصلي يفترض أن يستفيدا منه في العمل التدريبي أو الإداري، لاستثمار خبرته في هذا المجال.ويعد بهاء أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية، من خلال سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات مع المنتخبات الوطنية والنادي الفيصلي، إلى جانب تجاربه الاحترافية الخارجية، علما أن بهاء يعد من اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.يسعى نادي الحسين إربد، للتعاقد مع لاعبة المنتخب الوطني المعتزلة لونا المصري، للعب في صفوف فريق السيدات في النادي الذي يستعد للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى.ويدرس الحسين إربد الاستفادة من خبرة لونا المصري، لمساعدة الفريق النسوي على تحقيق نتائج جيدة في دوري الأولى، تقود الفريق للصعود إلى مصاف أندية المحترفات.ونشط النادي في الأيام الأخيرة، في استقطاب أكثر من لاعبة متميزة في كرة القدم النسوية، بحثا عن نتائج لافتة في دوري الدرجة الأولى.وسبق للمصري وأن لعبت في أندية عدة، كما لعبت للمنتخب الوطني، قبل أن تنتقل إلى عالم التدريب.إلى ذلك، اقترح نادي الحسين إربد أن يكون ملعب الأمير هاشم بالرمثا، أو ملعب جرش، ملعبا بيتيا لفريق السيدات، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، بانتظار رد اتحاد الكرة.تستعد الحكمتان الأردنيتان إسراء مبيضين وإسلام العبادي، للسفر إلى لبنان، لإدارة مباراتين وديتين للمنتخب اللبناني للسيدات لكرة القدم أمام نظيره منتخب بنغلادش، حيث تقام المباراتان يومي 25 و29 من الشهر الحالي.ويأتي التنسيب بإسراء وإسلام، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الذي دائما ما يستعين بالحكمات الأردنيات في المباريات النسوية التي تقام في لبنان.إلى ذلك، استعان الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالحكمة اللبنانية دموع البقار، والحكمتين المصريتين منى عطا الله ومي محمود، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي لكرة القدم أمام نظيره هونغ كونغ اللتين تقامان في عمان يومي 26 و29 من الشهر الحالي.غادر المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم غازي الغرايري إلى الإمارات، من أجل متابعة مساعيه للحصول على شهادة التدريب الدولية المتقدمة "البرو".ويتوقع أن يغيب الغرايري عن تدريبات الفيصلي حتى يوم الأحد المقبل، في حال استمر في مهمته مدربا للفريق، في ظل بحث النادي عن مدرب جديد.وتعد هذه السفرة الثانية للغرايري، حيث سبق وأن تواجد في الإمارات قبل أسابيع قليلة، من أجل شهادة "البرو" أيضا.قال نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي السابق حاتم عقل، إن تلويحه بتقديم شكوى ضد الفيصلي، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، لا يأتي من مبدأ البحث عن الدنانير، بقدر ما هو تعبير عن السخط والامتعاض من طريقة تعامل الإدارة التي وصل بها الأمر إلى عدم الرد على الاتصالات.وكان عقل لوح بتقديم شكوى لاتحاد كرة القدم، للمطالبة بمستحقات مالية، نظير تواجده في الجهاز الفني لفريق الكرة في الفترة الماضية.وفي تصريح لـ"الغد"، أشار عقل إلى أن تلويحه بالشكوى لم يأت من فراغ، بل جاء لتجاهل الإدارة الرد على اتصالاته، أو حتى إعارته أدنى اهتمام، وهو أمر مستفز.وأضاف "طريقة تعامل الإدارة معي، وخصوصا أمين الصندوق، مثار دهشة واستغراب، فأنا لا أتسول من النادي، وإنما أطالب بحقوقي المالية، وكان بإمكاني تأجيل طلباتي أو حتى التنازل عنها لو وجدت الاحترام المطلوب من الإدارة، فالفيصلي رمز كبير وهو بحد ذاته تاريخ، ويستحق منا كل الدعم".وقال "سبق وأن تنازلت عن مستحقات مالية لأجل عيون الفيصلي وجماهيره، فالدنانير لا تعني لي شيئا أمام عظمة الفيصلي وتاريخه المطرز بالإنجازات والبطولات، ولكن ما يهمني كلاعب سابق ضحيت لأجل هذا الصرح الرياضي الكبير، أن أجد الاحترام المطلوب من الإدارة التي أعمل معها"، لافتا إلى ضرورة أن تدرك إدارة الفيصلي أن التعامل مع المدربين ونجوم النادي السابقين، يفترض أن يكون أفضل مما هو عليه الآن.ينتظر أن يبث النادي الفيصلي، مقابلة مع المدرب العام لفريق الكرة التونسي وسيم معلى، لتبرير تصريحاته التي أدلى بها عقب الخسارة أمام فريق الشارقة بدوري أبطال آسيا، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من جماهير النادي.وتتلخص تصريحات معلى، في وصفه فريق الشارقة بسيارة الدفع الرباعي، التي لا تقوى سيارة صغيرة مثل الفيصلي على مواجهته أو منافسته.معلى يرى أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن ما قصده بسيارة الدفع الرباعي، هو مهاجم فريق الشارقة ماليغا الذي لم يستطع المدافعون إيقافه، بسبب سرعته وقوته البدنية، علما أن هذا اللاعب هو من سجل هدف الفوز الوحيد للشارقة في مرمى الفيصلي.تألق لاعب فريق الصريح لكرة القدم خلدون الخزامي، بشكل لافت في مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق كفرسوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، عندما سجل 5 أهداف من أصل 6، فاز بها فريقه.ونادرا ما يسجل لاعب أردني 5 أهداف في مباراة، حيث يعد هذا الرقم نادرا في ملاعبنا. وتألق الخزامي بشكل لافت، ما نال إطراء وإعجاب الحاضرين.أكد اتحاد كرة القدم، أن الدخول إلى مدرجات ستاد عمان الدولي، لحضور مباريات البطولة الدولية الودية الرباعية، سيكون مجانا.وتأتي هذه الخطوة، لتشجيع الجماهير على التوافد إلى ستاد عمان، لحضور مباريات البطولة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل؛ حيث يأمل اتحاد الكرة بأن تتواجد الجماهير الأردنية بشكل لافت، خاصة في مباراتي المنتخب الوطني.يشار إلى أن منتخب النشامى سيلتقي إيران، قبل أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب العراق أو قطر.منتخب إيران في عمان اليوم و"القطري" يصل غدا ومدرب العراق يشيديصل المنتخب الإيراني إلى عمان اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية الرباعية، التي تنطلق في عمان بعد غد، بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وإيران وقطر. كما يصل المنتخب القطري غدا، فيما سبق وأن وصل المنتخب العراقي يوم الأحد الماضي. إلى ذلك، أشاد المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، بالأجواء المثالية داخل بعثة المنتخب المشارك في بطولة الأردن الدولية، وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المنافسة ستشتد بين اللاعبين في البطولة من أجل حجز مكان في بطولة كأس آسيا.مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس، أكد، بدوره، أن بطولة الأردن الدولية ستكون محطة إعداد مهمة للمنتخب قبل الدخول في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.المنتخب الإيراني، بدوره، أعلن عن قائمة المنتخب المشارك في البطولة التي تضم اللاعبين: علي رضا بیرانوند، بیام نیازمند، سید حسین حسیني، إحسان حاج صفي، میلاد محمدي، شجاع خلیل‌ زاده، محمد حسین کنعاني زادكان، مرتضی بورعلي كنجي، محمد دانشكر، أمین حزباوي، صادق محرمي، رامین رضاییان، روزبه جشمي، سعید عزت‌ الله، أحمد نورالله، محمد محبي، جواد حسین‌ نزاد، مهدي طارمي، سامان قدوس، علي رضا جهان بخش، مهرداد محمدي، کریم انصاري فرد وسردار آزمون.• في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قام أحد أعضاء الجهاز الفني بترشيح المدير الفني للفريق، لتدريب فريق النادي الفيصلي في المرحلة المقبلة.. عضو الجهاز الفني قام بطرح اسم المدير الفني لفريقه، على شخصية فيصلاوية، لعرض الموضوع على الإدارة.• تدريبات فريقي الفيصلي والوحدات تخلو من عدد كبير من اللاعبين، بسبب التحاقهم بتدريبات المنتخبات الوطنية "الأول والأولمبي والشباب".. تدريبات الناديين تخلو من الفوائد الفنية المرجوة، وهو أمر يربك مخططات الأجهزة الفنية التي تضطر للاستعانة باللاعبين الشباب لإكمال عقد الفريق في التدريبات.• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعيش حاليا حالة من الجفاء مع الإدارة، بسبب التقصير في دفع مستحقات اللاعبين.. المدير الفني دائما ما يغلق هاتفه الخلوي، ويرفض الرد على الاتصالات.• أحد متابعي كرة القدم المحلية، ممن يشعرون بحالة من الإحباط لما وصلت إليه الكرة الأردنية، خاصة على صعيد الأندية، أشار في جلسة رياضية إلى تمنياته إلى أن يعود فريق الصريح إلى مصاف أندية المحترفين.. هذه التمنيات، وفق حديث هذا المتابع، تأتي كون الصريح يملك رئيسا يدعى عمر العجلوني قادرا على الحديث أمام المسؤولين بصراحة كبيرة ومن دون مجاملة، وبالتالي القدرة على نقل الهموم الحقيقية للأندية إلى المسؤولين بعيدا عن التجميل والزخرفة... المتابع كان محبطا لمخرجات اجتماعات الأندية التي جرت في الفترة الأخيرة، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.• عدد متابعي الدوري الفرنسي في الشارع الرياضي المحلي، بدأ بالارتفاع التدريجي، في ظل تألق المحترف الأردني في صفوف فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري.. عدد كبير من الأردنيين بات يرصد مواعيد مباريات مونبيلييه، لمؤازرة التعمري في مشواره الاحترافي الأوروبي.• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أكد أن فترة توقف المنافسات المحلية، تعد بيئة خصبة للاعبين لمزيد من التذمر والاحتجاب عن التدريبات، بسبب تقصير الإدارات في صرف المستحقات المالية المتأخرة كثيرا.. المدرب أكد أن فترة التوقف الدولية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم، وإيقاف المنافسات المحلية، تلحق الضرر بالمستوى الفني للأندية، وهو ما سيظهر جليا في أول مباراة بالدوري بعد استئناف المنافسات.• مدرب محلي كشف عن عدم امتلاكه مبلغ 400 دينار، لتقديم شكوى ضد ناديه للمطالبة بمستحقات مالية سابقة.. المدرب قال إن الشكوى تحتاج إلى رسوم مقدارها 400 دينار، وهو لا يقوى على تجميع هذا المبلغ، متمنيا على اتحاد الكرة إلغاء رسوم شكاوى المدربين أسوة باللاعبين.• المدير الإداري السابق للنادي الفيصلي رائد التكروري رفض مرة أخرى طلب الإدارة بالعودة إلى منصبه.. التكروري يرفض مبدأ العودة انطلاقا من تداعيات سابقة.• محاولات جرت أمس لمحاولة ثني عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات عن استقالته، ولكن دون جدوى.. قطيشات أرسل الاستقالة لوزارة الشباب.• عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، يتهربون من التدريبات من خلال ادعاء الإصابة أو المرض.. السبب الحقيقي للتهرب من التدريبات، يأتي احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة... اللاعبون بدأوا يلجأون إلى طرق قانونية للاحتجاب عن التدريبات، من خلال ذرائع تتيح لهم الاحتجاب من دون التعرض لعقوبات مالية من النادي.• يفترض أن يشهد يوم غد، مباراة ودية تجمع فريقي الحسين إربد والسلط.. معلومات من السلط تفيد بتوجه النادي إلى إلغاء المباراة.اللاعبة لونا المصري - (ارشيفية)الحكمة اللبنانية دموع البقار - (من المصدر)