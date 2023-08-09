الأربعاء 09 آب 2023
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كيف تختار طريقة الدفع المناسبة بأمان؟

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الدفع الالكتروني
تتوفر عشرات الطرق أمام المشترين لدفع ثمن الأشياء التي يحصلون عليها أكثر من أي وقت مضى، لكن اختيار وسيلة السداد أصبح مهما بقدر أهمية قرار الشراء نفسه، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".اضافة اعلان

ولطالما كانت بطاقات الائتمان هي الخيار المفضل للناس، لكن أسعار الفائدة المرتفعة أدت الآن إلى زيادة تكلفة تحمل رصيد بطاقة الائتمان.

واستعرضت الصحيفة الأميركية أبرز طرق الدفع المختلفة، مع شرح امتيازات وسلبيات كل طريقة من الدفع النقدي عبر التطبيقات وحتى التحويل المصرفي.

بطاقات الائتمان والخصم

ويعد الدفع بواسطة بطاقات الائتمان والخصم وسيلة شائعة لدى الكثير من الناس، حيث يتم عبر تمرير البطاقة على جهاز الدفع أو إدخال المعلومات عبر الإنترنت لاستكمال الشراء.

وفي ذلك الوقت، يتواصل بنك التاجر مع البنك الذي يتعامل معه مالك البطاقة، من خلال شبكة مشتركة مثل ماستركارد أو فيزا، لطلب الإذن بسحب مبلغ معين.

ثم يقرر البنك الذي يتعامل معه مالك البطاقة، ما إذا كان سيوافق على المعاملة بناءً على الأموال أو الائتمان المتاح، واحتمال أن تكون المعاملة احتيالية. 

في حالة الموافقة، يقوم بنك المشتري بتعليق الأموال حتى يتم إرسالها إلى حساب التاجر، عادة في غضون يوم عمل واحد.

وبعكس البطاقات الائتمانية، فإن بطاقات الخصم لا تقدم مكافآت لعمليات الشراء عبرها. في حين، دائما ما تكون البطاقات الائتمانية هي الطريقة الأكثر مكافأة للدفع، من خلال امتيازات يحصل عليها العملاء، مثل صفقات استرداد نقدي أو نقاط أميال السفر، بالإضافة إلى الوصول لصالات الانتظار الفخمة في المطارات.

ويمكن أن تكون بطاقة الائتمان مكلفة وباهظة الثمن حال عدم دفع الرصيد بالكامل، وأدت معدلات الفائدة المرتفعة الآن إلى زيادة تكلفة رصيد بطاقة الائتمان. 

المحافظ الرقمية

وتعد المحافظ الرقمية مثل "باي بال" و"آبل باي" من بين أكثر الطرق أمانا وأسهلها للدفع عبر الإنترنت. 

وعادة ما يكون الدفع باستخدام المحفظة أسرع من الدفع ببطاقة الائتمان مباشرة، حيث لا يتعين على المشتري إعادة إدخال معلومات الفوترة وعنوان الشحن.

وتوفر المحافظ الرقمية أيضا خطوات إضافية من الأمان، من خلال التشفير والتحقق من البصمة، ولا يشارك الكثير منها بيانات مالية حساسة مثل بيانات بطاقتك المكونة من 16 رقما مع التجار الفرديين. 

تطبيقات الدفع من النظير إلى النظير 

تم تصميم تطبيقات الدفع مثل "فينمو" و"زيل" لمساعدة الأشخاص على إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، ولكنها تُستخدم الآن في المزيد من المدفوعات. 

وبدلا من انتظار البنوك للموافقة على المعاملة، يتم السماح بالدفع بمجرد أن يضرب المرسل الإرسال. ولكن، يكاد يكون من المستحيل استرداد الأموال بمجرد إرسالها.

وعالجت تطبيقات تحويل الأموال ما يقرب من 900 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة أن يصل هذا الرقم إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.

ولا يتم تنظيم طرق الدفع هذه بشكل كبير مثل البطاقات، لذلك قد يظل المستخدمون في مأزق للمدفوعات غير المصرح بها إذا تمكن المحتال من التحكم في حساباتهم.

ووفقا لبيانات لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة، فإن خسائر الاحتيال الإجمالية في هذه التطبيقات زادت منذ عام 2019، بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 1.2 تريليون دولار.

التحويلات المصرفية

وتقدم الشركات بشكل متزايد طرقا للدفع باستخدام التحويل المصرفي من حساب إلى آخر مباشرة؛ نظرا لأن عمليات التحويل هذه أرخص بكثير في المعالجة من البطاقات.

ويجب أن يكون العملاء انتقائيين في مشاركة معلوماتهم المصرفية مع التجار؛ لأن الحوالات المصرفية لا تتمتع بنفس ضمانات الحماية مثل البطاقات.

عادة ما تستغرق التحويلات الآلية بضعة أيام لتسويتها، مما يمنحك بضعة أيام أخرى لمحاولة إيقاف المعاملة قبل سحب الأموال من حسابكن وفقا لما جاء في موقع الحرة.
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