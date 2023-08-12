السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

29 % زيادة بالسفر عبر شركات الطيران في الشرق الأوسط

thumbs_b_c_b8ce2686bfe16f44b66ba31d82be0761
السفر جوا
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر يونيو الماضي، مع ارتفاع حركة السفر بنسبة 31 بالمئة مقارنةً بشهر يونيو 2022.اضافة اعلان

وقال الاتحاد في تقرير، الجمعة، إن جميع الأسواق أظهرت نموًا قويًا، وإن نسبة إجمالي حركة المسافرين وصلت إلى 88.2 بالمئة من مستويات يونيو 2019.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2 بالمئة في حركة السفر خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، كما زادت السعة بنسبة 25.9 بالمئة، وزاد عامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية ليصل إلى 79.8 بالمئة.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "سجل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع تضاعف نمو الطلب، وتجاوز متوسط عامل الحمولة نسبة 84 بالمئة، وهو أمر سارّ لشركات الطيران والاقتصادات المحلية، كما هو كذلك بالنسبة للوظائف المعتمدة على السفر والسياحة، وهو الأمر الذي يعني أن عملية التعافي المستمر للصناعة مفيدة للجميع".

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 128.1 بالمئة في حركة المسافرين في يونيو 2023 مقارنةً بشهر يونيو 2022، وهو أقوى معدل سنوي بين المناطق.

كما زادت السعة بنسبة 115.6 بالمئة، وزاد عامل الحمولة بواقع 4.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.9 بالمئة، بينما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 14 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2022.

وزادت السعة بنسبة 12.6 بالمئة، فيما ارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 87.8 بالمئة، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 23.3 بالمئة في يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وزادت السعة بنسبة 19.5 بالمئة، وعامل الحمولة 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 90.2 بالمئة، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 34.7 بالمئة في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة بين المناطق، وزادت السعة في شهر يونيو بنسبة 44.8 بالمئة، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

وكانت إفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في عامل الحمولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي|، نقلا عن سكاي نيوز.




SOIN0521188_1560x880_desktop

الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة لقطاع العملات المشفرة 09 آب 2023

the-top-10-most-popular-online-payment-solutions-5e9978d564973

كيف تختار طريقة الدفع المناسبة بأمان؟ 09 آب 2023

منشأة نفطية

تراجع النفط بفعل مخاوف حيال الطلب 09 آب 2023

thumbnail_paypal-crypto

"باي بال" تطلق عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار 08 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بورصة-نيويورك

عمالقة التكنولوجيا توقف صعود الأسهم الأميركية

منذ3 ساعة
العلم السعودي والإيراني

مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لإقامة الاستثمارات السعودية في بلادنا

منذ5 ساعة
istockphoto-465463337-612x612

تعرّف على أفضل الدول للعمل فيها كمغترب!

منذ6 ساعة
220728162420-china-us-what-matters

ما هي سيناريوهات "الرد الصيني" بعد "ضربة حظر الاستثمار الأميركي" ؟

منذ7 ساعة
أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها عالميا

10 آب 2023
rice-1688704930

ارتفاع أسعار الأرز يضر مليارات الأشخاص في آسيا وأفريقيا

10 آب 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ21 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 