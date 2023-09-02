الأحد 03 أيلول 2023
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إربد: غياب الطريق إلى مركز "أعلاف الوسطية" يعطل تشغيله منذ سنوات

مركز استلام الأعلاف بلواء الوسطية المعطل لغياب الطريق الموصل إليه-(الغد)
مركز استلام الأعلاف بلواء الوسطية المعطل لغياب الطريق الموصل إليه-(الغد)
إربد- يحول تعثر تنفيذ طريق لا تتعدى كلفته 25 ألف دينار، دون تشغيل مشروع مركز أعلاف لواء الوسطية في محافظة إربد، رغم مرور 3 سنوات على إنشائه بمواصفات حديثة بكلفة 577 ألف دينار.اضافة اعلان
المشروع التابع لوزارة الصناعة والتجارة بتمويل من مجلس محافظة إربد، أقيم على قطعة أرض بمنطقة كفر أسد مساحتها 5 دونمات تم تخصيصها من وزارة الزراعة، ويتكون من "هنجر" معدني مساحته 900 متر مكعب و"قبان إلكتروني" ومكاتب إدارية، فيما تزيد طاقته التخزينية على ألف طن.
مربو الثروة الحيوانية في لواءي الطيبة والوسطية في غرب إربد، يطالبون بتسريع البدء باستقبال المزارعين لصرف حصص مواشيهم من الأعلاف في مركز حفظ وتوزيع المواد العلفية الذي تم الانتهاء من إنجازه لغاية التسهيل عليهم والتخلص من المراكز المستأجرة في المحافظة.
وبينوا، أن المركز الذي أقيم في منطقة كفر أسد لخدمة مربي الثروة الحيوانية في لواءي الطيبة والوسطية، لم يتم تشغيله بعد بسبب عدم وجود طريق للوصول إليه، مشيرين إلى أن الطريق الواصل إليه ضيق وغير معبد ولا يصلح للمسير عليه ويحتاج إلى إعادة إنشاء وتأهيل وتوسعة لتستطيع الشاحنات الوصول إليه.
تعليقا على ذلك، قال مدير الصناعة والتجارة في إربد المهندس عبد الحليم الجمرة لـ"الغد"، إن المركز الذي بلغت كلفته 577 ألف دينار، تم استكماله بالكامل عام 2020 وتم تزويده بالكهرباء والمياه والمعدات، لكن فتح وتوسعة الطريق يحول دون تشغيله لغاية الآن.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع مجلس المحافظة وهو مشروع متعثر منذ سنوات بانتظار قيام الجهات المعنية بفتح طريق للوصول إلى المركز، لافتا إلى أن الجهات المعنية في بلدية الوسطية أبدت تعاونها لفتح الطريق.
وأكد الجمرة، أن كلفة إنشاء الطريق حوالي 25 ألف دينار، حيث قام مجلس المحافظة بتخصيص مبلغ مالي العام الماضي لإدراجه ضمن مشاريع قطاع الأشغال، إلا أنه تم رفضه لعدم الاختصاص، بذريعة أن الطريق من اختصاص البلديات.
وأوضح، أن المركز صمم ضمن أعلى المواصفات ونموذجي ويخدم ما يقارب 368 حيازة لمزارعين ويغطي ما يقارب 42 ألف رأس من الأغنام، مؤكدا أنه تم تزويد الموقع بحراسة ليلية من أجل المحافظة عليه من العبث.
من جهته، قال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، إن الطريق يقع خارج حدود التنظيم، وهو من اختصاص وزارة الأشغال، وهو بحاجة إلى تغيير صفة استعماله باعتباره زراعيا، مؤكدا أن البلدية أرسلت كتابا للأشغال لعمل دراسة حول إمكانية التعاون مع أجل تنفيذه.
بيد أن مصدرا في وزارة الأشغال، أكد أن مجلس المحافظة رصد في موازنة سابقة مبلغا ماليا لصالح قطاع الأشغال من أجل إعادة إنشاء الطريق، ليتبين لاحقا أن الطريق من اختصاص البلدية وتم إلغاء المشروع.  
يشار إلى أنه يوجد في محافظة إربد، 5 مراكز لتوزيع الأعلاف هو مركز مجمع الشمال (الصوامع) ومركز توزيع الأعلاف في لواء بني كنانة ومركز توزيع الكورة ومركز توزيع القرن بالأغوار الشمالية ومركز توزيع الوسطية.
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