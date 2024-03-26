الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

مجلس الامن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء ، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.


وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.

اضافة اعلان


يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار". وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".


يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم في استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.


وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.


والكلمة التي تبدلت هي "بيرمينينت" ومعناها بالانكليزية الدائم المطلق واستبلدت بكلمة "لاستنق" وتعني الدائم غير المطلق، الامر الذي اعرب بعض الاعضاء عن تخوفهم من ان اسرائيل ستواصل الحرب على غزة بعد اطلاق الرهائن او مع نهاية رمضان.-(بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العلم الأميركي

الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

منذ15 ساعة
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ19 ساعة
انسحاب دبلوماسيين من مجلس الأمن خلال كلمة سفير إسرائيل (فيديو)

مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

25 آذار 2024
مجلس الشيوخ

أكثر من ثلث مجلس الشيوخ يطالبون بخطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية

21 آذار 2024
اقرأ أيضا
إصابة جندي إسرائيلي

الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر

منذ 18 دقيقة
إصابات في جيش الاحتلال

الاحتلال يعلن إصابة 31 جنديا خلال 48 ساعة

منذ1 ساعة
العلم الأميركي

الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

منذ15 ساعة
وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

غالانت: عدم تحقيق نصر حاسم في غزة يقربنا من حرب في الشمال

منذ17 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن لهذا السبب

منذ18 ساعة
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ14 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ14 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 