صيحفة عبرية تكشف سبب مرافقة سيارة اسعاف متخفية لموكب " نيتيناهو "

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ويقول مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إن هذا إجراء أمني عندما يتحرك "لمسافات طويلة"، فيما كشف الموقع عما قال إنها وثائق تناقض هذا الادعاء.وبحسب خبر أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أضيفت في الشهور الأخيرة سيارة إسعاف سرية إلى الموكب الأمني لرئيس الوزراء تحسبا لحدوث حالة طبية طارئة، وهكذا اكتشف موقع "والا" الأمر، إذ إن سيارة الإسعاف كانت غير مميزة، وفق ما ذكر.ونقل الموقع عن مصدرَين وصفهما بالموثوقين والقريبين من نتنياهو قولهما إن مركبة الطوارئ الطبية انضمت إلى موكب رئيس الوزراء بعد إصابته بنوبة قلبية الصيف الماضي، وهي ترافق الموكب عن كثب منذ ذلك الحين.وأكد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء للموقع ذاته أنها سيارة إسعاف بالفعل، لكنهم قالوا إن هذا ليس تغييرا في السياسة، بل إجراء أمني لسيارة طوارئ لمرافقة رئيس الوزراء عندما يتحرك للعمل في مسافات بعيدة عن المستشفيات.ومع ذلك، ذكر موقع "والا" أن لديه وثائق من الأشهر القليلة الماضية تظهر سيارة إسعاف وهي تسير في موكب نتنياهو في قيسارية (جنوب حيفا) وتل أبيب والقدس، وهي ليست مسافات بعيدة عن المستشفيات.ووفقا للمصدر، تشير المحادثات مع مصادر عدة عملت في مكتب رئيس الوزراء خلال السنوات الأخيرة في عهد نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لبيد إلى أنه في الماضي كانت مركبة الطوارئ تستخدم فقط في حالات استثنائية للغاية ولم تكن جزءا أساسيا من الموكب الروتيني في معظم أنحاء البلاد.يذكر أن نتنياهو خضع العام الماضي لعمليتين جراحيتين تحت التخدير العام، وفي بداية الشهر الجاري نقل إلى المركز الطبي الجامعي هداسا في عين كارم لإجراء عملية فتق.وفي يوليو/تموز الماضي أصيب نتنياهو بنوبة قلبية أدخل خلالها مرتين المركز الطبي شيبا في تل هشومير، وزرع في جسده جهاز لتنظيم ضربات القلب.