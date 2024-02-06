الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يديعوت أحرونوت: دعم الجمهور الأميركي لـ "إسرائيل" تآكل

مظاهرة دعما لغزة أمام مبنى الكونغرس الأميركي
مظاهرة دعما لغزة أمام مبنى الكونغرس الأميركي

أكد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ دعم الجمهور الأميركي لـ "إسرائيل" تآكل ولا يزال آخذ بالتآكل. 

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ولفت الموقع إلى أنّ هناك لافتة معلّقة عند مدخل جامعة "كولومبيا"، مكتوب عليها "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".


وأشار إلى أنّه في حال نجح وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير (وهو من اليمين المتطرّف) في إملاء السياسة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فـ "إنّ إسرائيل تنفذ ضرراً استراتيجياً ذاتياً". 


يأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 123، وارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 27.500.


وبالتوازي مع خوض الرئيس الأميركي جو بايدن استحقاق الانتخابات الرئاسية، وسط خشية من تراجع الأصوات الناخبة على خلفية معارضة سلوكه وسياسته الخارجية ودعمه المطلق لـ "إسرائيل". 


ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، استطلاعاً للرأي، قالت إنّ على البيت الأبيض أن يقلق بشأنه. وأظهرت النتائج أنّ 53% يعتقدون أنّ سياسات بايدن أضرّت بهم. 


وكشف استطلاع رأي أجرته  شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، تراجع معدّل تأييد الناخبين لبايدن إلى أدنى مستوى له، نظراً إلى الآلية التي تتعاطى بها إدارته بشأن الحرب على غزة. قسم الترجمة العبرية (الميادين)

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