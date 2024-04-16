الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود يبدأ مشوار التأهيل الأولمبي في "مونديال الجمباز" اليوم

لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان – يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود عن تحقيق علامة مؤهلة إلى نهائيات جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يستهل اليوم مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024". اضافة اعلان
وأنهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "تيشان"، تحضيراتها اللوجستية والتنظيمية كافة، حيث تشهد البطولة - التي تقام في صالة لجنة المرأة التابعة لأسباير في الدوحة- مشاركة 95 لاعبا في منافسات الرجال و55 لاعبة في منافسات السيدات و56 حكما وحكمة "قضاة" يمثلون 55 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأجرى اللاعبون المشاركون التدريبات الخاصة بهم في صالة البطولة والصالات المخصصة للتدريب من قبل اللجنة المنظمة، في "بروفة أخيرة" تسبق انطلاق الفعاليات الرسمية للبطولة اليوم، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث أكد أبو السعود على جاهزيته لتحقيق الهدف المنشود في أهم مشاركاته لبلوغ الأولمبياد، مثمنا في الوقت ذاته، دعم أسرة اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية له.
ويأمل أبو السعود بحسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتصدر الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بعد حصوله على علامة 15.066 نقطة، ثم حقق المركز الثاني وتقلد الميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة، متفوقا على منافسه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف صاحب المركز الثاني بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
ويرأس م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز، الوفد الأردني المشارك، والذي يضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان والحكم أحمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة، واللاعبين: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة، ويأتي قرار إشراك حبيب وسلامة لإكسابهم خبرات إضافية من الاحتكاك المباشر مع نخبة من لاعبي العالم.
وتبلغ قيمة جوائز البطولة 50 ألف دولار موزعة على الأجهزة العشرة للاعبين الذين يبلغون النهائيات، حيث يتم التنافس على 6 أجهزة للرجال و4 أجهزة للسيدات، وتعد "جولة قطر" من الأحداث المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للجمباز، لكونها تعد المحطة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس.
بدورها، أكدت أمين سر الاتحاد القطري للجمباز ومديرة البطولة عبير البوعينين الجاهزية لانطلاقة البطولة، مشيرة في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "عملنا مؤخرا بصورة مكثفة ومجهود مضاعف لإنجاز الترتيبات كافة، سعداء بما وصلنا إليه من تجهيزات وثقتنا عالية في إخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة". 
ويشهد "مونديال الجمباز" مشاركة خمس منتخبات عربية، وهي: "البلد المضيف" قطر والمغرب ومصر والجزائر إضافة إلى الأردن.
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