"التايكواندو" يبدأ تدريباته في مانشستر استعدادا لختام "الجائزة الكبرى"

أيمن وجيه الخطيب

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يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم، تدريباته في صالة مانشستر للتنس ومركز كرة القدم، استعدادا لخوض منافسات الجولة الأخيرة لسلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر" (عيار 10 نجمات)، التي تنطلق منافساتها يوم السبت المقبل في صالة مانشستر الإقليمية.ويستعد أفضل الرياضيين في رياضة التايكواندو للمنافسة على الذهب وجمع النقاط من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2023، وسيتنافس أبطال أولمبيون وعالميون في 8 فئات أولمبية.وسيقام حفل توزيع جوائز التايكواندو العالمية يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء منافسة جائزة مانشستر، والجوائز هي: أفضل رياضية وأفضل رياضي وأفضل مدرب وأفضل حكم وأفضل اتحاد، إضافة إلى جوائز عديدة أخرى.وكان اتحاد التايكواندو، فاز العام الماضي بجائزة أفضل اتحاد في العالم في حفل الاتحاد الدولي للتايكواندو للعام 2022، والذي أقيم في نهائيات سلسلة الجائزة الكبرى في العاصمة السعودية الرياض.وسبق للأردن أن فاز بجائزة الاتحاد الدولي للتايكواندو عن فئة المؤسسات الاجتماعية، خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي الذي أقيم في إمارة الفجيرة العام 2018.وستكون المنافسة قوية في جائزة مانشستر، حيث سيتأهل أول 6 مصنفين في أوزانهم لأولمبياد باريس 2024، ويضم (وزن تحت 80 كغم) أقوى اللاعبين وهم: متصدر الوزن الإيطالي سيموني اليسيو والأميركي صاحب المركز الثاني سي جي نيكولاس وصاحب المركز الثالث المصري سيف عيسى (تأهل لأولمبياد باريس 2024)، وصاحب المركز الرابع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، وصاحب المركز الخامس التونسي فراس قطوزي، وصاحب المركز السادس الإسلاني دانيال باريرا.وستكون المنافسة على أشدها في وزن تحت 68 كغم بين متصدر الوزن الأوزبكي اولوقبيك راشيتوف، وصاحب المركز الثاني برادلي سندن وصاحب المركز الثالث التركي هاكن ريسبير، وصاحب المركز الرابع لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى وصاحب المركز الخامس الكرواتي مارك غولوبيك، وصاحب المركز السادس خافيير ماركو، ويحتل لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني في هذا الوزن المركز الحادي عشر ويتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة للتقدم في التصنيف الأولمبي.والمنافسة الأقوى ستكون في وزن تحت 67 كغم، بين متصدرة الوزن الفرنسية مغدا هينن ولاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق التي تحتل المركز الثاني، وصاحبة المركز الثالث الفرنسية سارة شيرين وصاحبة المركز الرابع الصربية اليكساندرا بيرسيك، وصاحبة المركز الخامس العاجية روث غاباغبي، وصاحبة المركز السادس البرازيلية كارولينا سنتوس.وتحتل الصادق المركز الثاني في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم برصيد 453.17 نقطة، وجمعت خلال العام الحالي 6 نقاط في البطولة العربية المفتوحة للتايكواندو بالفجيرة (نجمة واحدة)، و10 نقاط في بطولة الحسن الدولية التاسعة (نجمة واحدة)، و84 نقطة في بطولة العالم (عيار 14 نجمة) في باكو، و0.7 نقطة في جائزة روما (6 نجمات)، و20 نقطة في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين)، و6.63 نقطة في جائزة باريس (6 نجمات)، و6 نقاط في بطولة بيروت المفتوحة (عيار نجمة)، و8.64 نقطة في دورة الألعاب الآسيوية (عيار 4 نجمات)، و21.60 نقطة في جائزة الصين (عيار 6 نجمات).ويحتل صالح الشرباتي المركز الرابع في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 80 كغم، برصيد 347.63 نقطة، وجمع خلال العام الحالي 6.40 نقطة في بطولة الحسن الدولية التاسعة (نجمة واحدة)، و3.60 نقطة في بطولة استراليا المفتوحة (عيار نجمة) 3.60 نقطة،و30.24 نقطة في بطولة العالم (عيار 14 نجمة) في باكو، و60 نقطة في جائزة روما (6 نجمات)، و20 نقطة في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) 20 نقطة، و9.7 نقطة في جائزة باريس (6 نجمات)، و24 نقطة في دورة الألعاب الآسيوية (عيار 4 نجمات) في الصين، و12.96 نقطة في جائزة الصين (عيار 6 نجمات)، و10 نقاط في بطولة قطر المفتوحة (عيار نجمة).ويحتل زيد مصطفى المركز الرابع في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 68 كغم برصيد 384.91 نقطة، وجمع خلال العام الحالي 10 نقاط في بطولة الحسن الدولية التاسعة (نجمة واحدة)، و2.16 نقطة في بطولة أستراليا المفتوحة (عيار نجمة)، و10 نقاط في بطولة بيروت (عيار نجمة)، و30.24 نقطة في بطولة العالم (عيار 14 نجمة) في باكو، و12.96 نقطة في جائزة روما (6 نجمات)، 7.20 نقطة في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين)، و12.96 نقطة في جائزة باريس (6 نجمات)، و24 نقطة في دورة الألعاب الآسيوية (عيار 4 نجمات) في الصين، و9.7 نقطة في جائزة الصين (عيار 6 نجمات)، و10 نقاط في بطولة قطر المفتوحة (عيار نجمة).ويحتل زيد الحلواني المركز الحادي عشر في الوزن نفسه برصيد 256.11 نقطة، وجمع خلال العام الحالي 6.40 نقطة في البطولة العربية المفتوحة للتايكواندو في الفجيرة (نجمة واحدة)، و10 نقاط في بطولة الحسن الدولية التاسعة (نجمة واحدة)، و3.60 نقطة في بطولة أستراليا المفتوحة (عيار نجمة)، و21.17 نقطة في بطولة العالم (عيار 14 نجمة) في باكو، و6.35 نقطة في جائزة روما (6 نجمات)، و21.60 نقطة، في جائزة باريس (6 نجمات)، و10 نقاط في جائزة بيروت المفتوحة (عيار نجمة)، و14.40 نقطة في دورة الألعاب الآسيوية (عيار 4 نجمات) في الصين، و9.7 نقطة في جائزة الصين (عيار 6 نجمات)، و10 نقاط في بطولة قطر المفتوحة (عيار نجمة).