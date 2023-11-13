الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العساف يدون اسمه كمدرب صاحب شهرة عالمية في التايكواندو

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المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف -(من المصدر)
عمان- اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة مرموقة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت مؤخرا إشادة كبيرة من الاتحادين الدولي والآسيوي.اضافة اعلان
وحصل اتحاد التايكواندو على جائزة أفضل اتحاد على المستوى العالمي العام الماضي، لإنجازاته واهتمامه باللاجئين، والآن فإن الطموح كبير في تأهل أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين إلى أولمبياد باريس 2024.
ويقود المنتخب الوطني جهاز تدريبي محترف بقيادة صانع الأبطال فارس العساف وكادره التدريبي المعاون.
وأصبح العساف من أفضل مدربي العالم في رياضة التايكواندو، ونال جائزة أفضل مدرب في أكثر من مناسبة، وفاز بجائزة أفضل مدرب ضمن جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وبسبب النتائج التي حققها الأردن في رياضة التايكواندو، انهالت على العساف عروض مغرية لتولي تدريب منتخبات وطنية في دول عربية وعالمية، لكنه فضل المصلحة العامة ومصلحة الوطن.
إن ما حققه العساف من إنجاز لم يحققه أي مدرب في تاريخ الرياضة الأردنية، خصوصا وأن العديد من لاعبي المنتخب الوطني للكبار ضمن المراكز الستة الأولى في التصنيف الأولمبي المؤهل للأولمبياد.
وبعد الشهرة التي اكتسبها العساف، بات لاعبو المنتخبات العالمية والعربية وكبار الشخصيات يلتقطون صورا تذكارية معه، كما تصر المنتخبات الوطنية المنافسة على معرفة طريقة ونهج الأسلوب الفني للعساف الذي أوصله للعالمية، وتطلب منه عدة دول أن يعطي دورات تدريبية في التايكواندو، كي تستفيد منتخباتها من خبرته.
وقال العساف لـ"الغد": "أفتخر كعربي ومسلم بكوني من أشهر مدربي العالم، وما وصلت إليه، جاء عن طريق النتائج التي تتحدث عن نفسها في البطولات العالمية والآسيوية والعربية، الأمر الذي يزيد من تمسكي بتدريب المنتخبات الوطنية بإيمان مطلق، فقد أصبحنا عائلة واحدة ونعمل وفقا لنهج مؤسسي، وأعامل اللاعبين كمدرب وأفرض سلطتي عليهم، والأجواء المحيطة بنا مميزة".
وأضاف: "تعرض المنتخب الوطني للكبار مؤخرا لضغط شديد من خلال مشاركته في الدورة الآسيوية وجائزة الصين وفي بطولات آسيا وفي بطولة كأس الرئيس، وسرعان ما قمت بوضع خطة تدريبية مع اللاعبين تصب في صالحهم، وتم حينها تخفيف الضغط عليهم في بعض البطولات وفي سلسلة الجائزة الكبرى، ووفرنا لهم مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة ساهمت برفع رصيدهم من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين، كل هذه العوامل ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط على اللاعبين، ونحن مستمرون في مسيرتنا الاحترافية للوصول إلى ما نتطلع إليه، وتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في أولمبياد باريس 2024".
وأردف: "حظيت التايكواندو الأردنية بإشادة كبيرة من رئيس الاتحاد والآسيوي ورؤساء الوفود المشاركة في بطولة كأس الرئيس (عيار النجمتين) التي أقيمت منافساتها مؤخرا، وحقق المنتخب الوطني للتايكواندو النقاط المطلوبة من اللاعبين، لتعزيز مراكزهم في التصنيف الأولمبي".
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