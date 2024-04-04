الحسين إربد يتطلع للعلامة الكاملة أمام الوحدات.. والفيصلي يحل ضيفا ثقيلا على العقبة

مهند جويلس

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تشهد الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، مباراتين سترسمان معالم المنافسة على اللقب، حيث أمل الحسين إربد الاقتراب خطوة إضافية من حلم اللقب الأول، عندما يلعب بضيافة الحسين إربد على ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساء.وفي التوقيت ذاته، يحل الفيصلي ضيفا على شباب العقبة، على ملعب "تطوير العقبة"، بهدف مواصلة السباق على اللقب وتقليص الفارق مع المتصدر الحسين إربد.وتقام أيضا مباراة ثالثة في التوقيت نفسه اليوم، حيث ينشد الأهلي مواصلة التقدم في النتائج واستثمار الحالة الصعبة لدى منافسه مغير السرحان، أملا بتحقيق الفوز عليه في المواجهة التي سيحتضنها ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وأقيمت عند ساعة متأخرة من مساء أمس، أول مباراتين لحساب الجولة الحالية، إذ احتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان وشباب الأردن، فيما استقبل الرمثا نظيره السلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد على ستاد عمان، يجمع صاحب المركز الثاني عشر والأخير فريق سحاب برصيد 9 نقاط، مع الجليل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا بعد نهاية الجولة الحالية، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي وتمتد حتى 2 أيار (مايو) المقبل، وتستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.ودخل الوحدات وعينه على إسعاد جماهيره بعد النزيف النقطي الذي ضرب الفريق في الفترات الماضية، ما أبعده كثيرا عن حسابات المنافسة على اللقب، حيث يبلغ رصيده 31 نقطة في المركز الثالث، فيما يتبوأ الحسين الصدارة برصيد 42 نقطة.وقدم الوحدات أداء فنيا جيدا في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي التي خسرها بثنائية، عطفا على ما شهده الفريق من تراجع في المستوى قبل قدوم المدرب رأفت علي، والذي وضع بصمته سريعا على "الأخضر"، وقدم مع الفريق أفضل أداء، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة حرمته من تحقيق نتيجة إيجابية.ويعول علي في مواجهة الليلة على عودة اللاعب أنس العوضات من الإصابة، لما يشكله اللاعب من خطورة على مرمى ودفاع المنافسين، مع مساندة من زميليه في الأمام سيدريك هنري ومحمد أبو زريق "شرارة"، وبحضور لصالح راتب وكريست كوفوما محمود شوكت في منتصف الملعب، فيما يتواجد في الدفاع كل من فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج وخالد كردغلي، مع مشاركة ممكنة للحارس أحمد جعيدي على حساب عبد الله الفاخوري.وينظر الحسين لمواجهة الوحدات على أنها المهمة الحاسمة والمفصلية للحصول على لقب الدوري، من خلال الفوز على أحد المنافسين وصاحب الشعبية الجماهيرية والألقاب الكثيرة.ولم يسبق للحسين في القرن الحالي، أن ظفر بالنقاط كاملة من الوحدات في موسم واحد ببطولة الدوري ذهابا وإيابا، وهو ما يسعى له بعد الفوز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب.ويمتلك المدير الفني جمال محمود الاستقرار في تشكيلته الأساسية، من خلال الاعتماد على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، عبد الجليل أجاغون، رجائي عايد، منذر أبو عمارة، محمود مرضي، حمزة الدردور وعبد العزيز نداي.ويرحل فريق الفيصلي إلى مدينة العقبة، ولا بديل أمامه سوى العودة بالنقاط كاملة من معقل مستضيفه شباب العقبة، إذا ما أراد المضي بعيدا في الموسم الحالي، والتمسك من جولة لأخرى بأمل المحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي، علما بأنه يتواجد بالمركز الثاني وبرصيد 36 نقطة.ويعلم المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، صعوبة المهمة نظرا لإقامة المباراة على ملعب ذي أرضية صناعية، معتمدا في خياراته على كل من نور الدين بني عطية، مصعب البطاط، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، خالد زكريا، مهند خير الله، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني وبكر كلبونة.وبدوره، لم يتعرض شباب العقبة للخسارة في آخر 7 مباريات ببطولة الدوري، ما يدفعه لأن يتمسك بحظوظه في ظل خوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، حيث يتواجد بالمركز الخامس برصيد 22 نقطة.ويتمتع شباب العقبة بالاستقرار مع المدرب رائد الداود، على العناصر التي تعرف طريق الخروج بنتيجة إيجابية، من خلال الزج بكل من حماد الأسمر، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، أحمد أبو حلاوة، أنس أبو طعيمة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، كريستيان شكوكا، عمر سريوة وكريستان فارجاس.يشترك طرفا هذه المواجهة بأهمية الخروج بنتيجة إيجابية من أجل عدم إهدار النقاط ومواصلة الرحلة بين أندية الكبار لموسم آخر، حيث جمع الأهلي 13 نقطة في الجولات الماضية، ويتقدم عليه مغير السرحان بنقطة واحدة فقط.ويبرز من فريق الأهلي الذي يقوده المدرب عماد رشاد عدد من اللاعبين، منهم محمد مراعبة، خالد الدردور، إبراهيم الجوابرة، أحمد إلياس ويزن الغرابلة، فيما يبرز من فريق مغير السرحان الذي يدربه خالد الدبوبي كل من محمد أبو الذهب، مجاهدة الزواهرة، قصي طنوس، زيد أبو الريش ومحمد الجوهري.