الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السويحلي الليبي بطلا وقطر وصيفا لـ "طائرة" الأندية العربية

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السويحلي الليبي بطلا لـ "طائرة" الأندية العربية

عمان- الغد- توجت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فريق السويحلي الليبي بطلا لبطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، وقطر وصيفا والشرطة القطري ثالثا.

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في حفل ختام المنافسات العربية، الذي جرى في صالة الأميرة سمية مساء اليوم، بحضور رئيس الاتحاد العربي الكرة الطائرة  الشيخ علي بن محمد آل خليفة ، ورئيس اتحاد غرب آسيا علي الكواري، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية ، والراعي الرسمي لبطولات اتحاد الكرة الطائرة مدير عام مدارس التربية الريادية د.يوسف داود، ونائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات.
وكان فريق السويحلي فاز على قطر القطري بنتيجة  3-1 بواقع 25-23، 25-21  و 22-25 و 25-20.
وجاء فريق السيب العماني رابعا، الأهلي بنغازي خامساً ، دار كليب البحريني سادسا، برقان الكويتي سابعا، كاظمة الكويتي ثامنا، مصافي الشمال تاسعا، شباب الحسين عاشرا، النجمة البحريني الحادي عشر، وعيرا بالمركز الثاني عشر.
وشهد حفل الختام عرض صامت لمشاة الحرس الملكي، والسلام الملكي. وتبادل الدروع بين رؤساء الاتحادات والوفود العربية.

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