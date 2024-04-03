الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التايكواندو" يلتقي منتخبات أوزبكستان وبلاروسيا وروسيا

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جانب من اللقاءات الودية الدولية في معسكر أوزبكستان للتايكواندو -(من المصدر)
عمان- يواصل المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي المستمر حاليا في أوزبكستان، لقاءات ودية مع منتخبات روسيا وبلاروسيا وأوزبكستان، في إطار التحضيرات لبطولة آسيا التي تقام في فيتنام خلال أيار (مايو) المقبل.اضافة اعلان
ويسعى المنتخب الوطني لاكتساب خبرات واسعة في المعسكر التدريبي الذي يختتم يوم الإثنين المقبل، ويشارك فيه اللاعبون، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة واللاعبة راما أبو الرب.
ويشرف عليه المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدرب محمد البخيت، والمعالج لؤي مرايات، والإدارية والمعالجة لانا جوردن، واختصاصي المساج محمود بني صخر.
ووفقا للاعبي المنتخب الوطني يعد المعسكر التدريبي في أوزبكستان، واحدا من أهم المعسكرات للطبيعة الخلابة ويقام في منطقة جبلية تساعد اللاعبين على استنشاق الهواء النقي بعيدا عن المدينة.
وقال صالح الشرباتي لـ"الغد": "يعد المعسكر التدريبي في أوزبكستان فرصة كبيرة للاعبين لإجراء لقاءات ودية مع لاعبين المنتخبات المشاركة في المعسكر التدريبي،  استعدادا للاستحقاقات المقبلة، منها البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل".
وأضاف: "علينا الاستعداد جيدا بعد تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية".
وأشار: "باتت المدرسة الأردنية للتايكواندو معروفة على المستويين العالمي والإقليمي، وهو أمر يؤكد مكانة التايكواندو الأردنية عالميا".
وأضاف: "تسيطر الأجواء الأسرية والأخوية على المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي، ويخضع المنتخب الوطني لبرنامج متدرج، ‏ويشتمل على الجانبين البدني والمهاري، مع عدم إغفال الجانبين الذهني والنفسي للاعب، وفقا لطرق التدريب وأساليب الإعداد ‏المتطور وعدم الاكتفاء بالتدريبات الاعتيادية، بل يشمل المعسكر التدريبي الدولي، كما تشمل تدريبات المنتخب الوطني، إقامة مباريات للكرة الشاطيئة على شواطئ أوزبكستان من أجل رفع اللياقة البدنية، وللركض والجري على مضمار ألعاب القوى".
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