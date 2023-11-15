الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصادق: فوزي بجائزة أفضل رياضية عربية يدفعني لتحقيق إنجاز أكبر

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لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق-(من المصدر)
عمان - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق أمس، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية عربية في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية، والتي تعتبر من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم، حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات.اضافة اعلان
ونافست الصادق على الجائزة كل من: سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية) من مصر. 
وكانت الصادق، فازت الشهر الماضي بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي، وهذه هي الجائزة الثانية للتايكواندو الأردنية في جائزة فاطمة بنت مبارك، حيث فاز العام الماضي المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، بجائزة أفضل مدرب.
وقالت الصادق في حديث خاص لـ"الغد": "فخورة جدا كوني أول فتاة أردنية عربية تفوز بالجائزة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الأهل لي، واتحاد التايكواندو، والجهاز الفني بقيادة فارس العساف، وزملائي في المنتخب الوطني، وما حققته هو نتاج عمل دؤوب وجهد كبير، هدفي هو تحقيق مزيدا من الإنجازات للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وما أطمح  إليه في البطولات المقبلة هو تحقيق إنجازات مشرفة للأردن".
وأضافت:" وضعت هدفا في حياتي، ويجب علي تحقيق حلمي، أشعر بالفخر، وأريد أن أكون مصدر إلهام لبنات بلدي، حيث ألتقي بالكثير من الفتيات، ويعربن عن رغبتهن في السير على خطاي، والمشاركة في بطولات دولية، وأنا بدوري أقوم بتشجيعهن وطموحي لا حدود له، لقد تطورت نظرة المجتمع نحو ممارسة الفتيات للرياضة بشكل عام، وكثيرا ما يندهش مني البعض متسائلا حول كيفية تحولي إلى بطلة رياضية، ويجب علينا الآن التركيز على خلق أجيال واعدة من اللاعبات". 
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "نفتخر بفوز لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق بجائزة فاطمة بنت مبارك عن فئة أفضل لاعبة عربية، ما حققته يعد إنجازا كبيرا للفتاة الأردنية في الرياضة، وهي أول فتاة أردنية عربية تحقق إنجازات مميزة، حيث اجتهدت وثابرت ووصلت إلى مركز الصدارة العالمية، وهو ما يعزز من مكانة الفتاة الأردنية وقدرتها على تحقيق إنجازات مشرفة، وكلنا ثقة بلاعبي المنتخب الوطني كافة، وقدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات العام الحالي، وإن الإنجازات التي تحققها رياضة للتايكواندو، هي نتاج عمل مؤسسي بين اتحاد اللعبة ولاعبي المنتخب الوطني".
من جهته، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "فخورون جدا بفوز لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق بجائزة فاطمة بنت مبارك عن فئة أفضل لاعبة عربية، وهي تعد قدوة للفتاة الأردنية، وأثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية في المحافل كافة، جراء النتائج المميزة التي تحققها، إضافة إلى المركز المتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وأتوجه بالشكر لاتحاد التايكواندو على دعمه المستمر للاعبي المنتخبات الوطنية في المحافل كافة".
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