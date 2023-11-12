مخرجات كأس الرئيس تدعم منتخب التايكواندو قبل جائزة مانشستر

أيمن وجيه الخطيب

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حققت المنتخبات الوطنية للتايكواندو للكبار والناشئين أهدافها المنشودة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) التي اختتمت منافساتها أول من أمس، حيث حصل لاعبو المنتخب الوطني على النقاط التصنيفية التي يتطلعون إليها.وجمعت المنتخبات الوطنية 19 ميدالية ملونة، حيث نال المنتخب الأول 6 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان)، وجمع المنتخب الوطني للناشئين 6 ميداليات (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية)، وفيما حصل المنتخب الوطني للناشئات على 7 ميداليات (5 ذهبيات وفضية وبرونزية).وكانت حصيلة المنتخب الوطني للكبار من الميداليات هي الأكبر في بطولات كأس الرئيس (عيار نجمتين)، وحقق لاعبو المنتخب الوطني مزيدا من النقاط التصنفية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، كما أن البطولة منحت عددا من اللاعبين خارج صفوف المنتخب الوطني فرصة التأهل مباشرة إلى بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام العام المقبل.وبناء على الأداء القوي للمنتخب الوطني في بطولة كأس الرئيس، طلب الاتحاد السعودي من الاتحاد الأردني على هامش بطولة كأس الرئيس إقامة معسكر تدريبي مشترك، قبل انطلاق الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، التي ستقام في مانشستر الشهر المقبل، والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية اللاعبين المتأهلين للأولمبياد المقبل.وتبدو الانتصارات الفنية والإدارية في التايكواندو الأردنية ظاهرة للعيان، من خلال اعتلاء منصات التتويج العربية والآسيوية والأولمبية والدولية، ‏إلى جانب حسن التنظيم الإداري في المناسبات التي تقام في عمان، والتي أصبحت ملاذا للكثير من المنتخبات العربية والأجنبية لإقامة معسكراتها التدريبية.وحول بطولة كأس الرئيس قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”: “كنا موفقين في تحقيق أكبر عدد من الميداليات في البطولة، وحقق لاعبو المنتخب الوطني ما كان مطلوبا منهم في البطولة، والضغط كان كبيرا على لاعبي المنتخب الوطني، حيث شاركت كوريا الجنوبية والصين بأكبر عدد من اللاعبين في الوزن الواحد وهو ما حدث مع زيد الحلواني وزيد مصطفى اللذين نالا ذهبيتين، وكان الهدف من هذه الدول إرهاق اللاعبين، والحد من تقدمهما، الا أنهما حققا العلامة الكاملة”.وأضاف: “حظي لاعبو المنتخب الوطني، بإشادة من رؤساء اتحادات الدول المشاركة خلال بطولة كأس الرئيس، كما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي البروفسور لي كيو سيوك، بالتعاون المشرك بين الاتحادين الآسيوي والأردني، وأشار أكثر من مرة، إلى أن الأردن من أقوى الدول في رياضة التايكواندو”.ونوه: “يولي اتحاد التايكواندو عناية كبيرة بلاعبي المنتخب الوطني ويعمل على تذليل العقبات أمامهم، ويوفر ‏‏البيئة المناسبة لهم تحت أي ظرف، ويهتم باللاعبين وصولا إلى الجاهزية العالية لتحقيق نتائج مميزة”.