"الفار" خطوة لإيقاف الاحتجاجات وسحق لمتبني نظرية المؤامرة

يحيى قطيشات

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عمان - في ظل تأكيدات نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة مروان جمعة، صعوبة تطبيق تقنية الفيديو "الفار" هذا الموسم، فإن مسلسل الاحتجاجات من إدارات الأندية وجماهيرها سيبقى حاضرا في البطولات المحلية، خصوصا أن الأخطاء المثيرة للجدل عكرت أجواء عدد من المباريات في بطولة الدرع، مع الإقرار بأن الأخطاء التحكيمية واردة.وأشار جمعة في مقابلة مع برنامج "الكابتن" على قناة المملكة، إلى أنه من الصعب تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الحالي.ورغم الجدل، يؤكد خبراء رياضيون أن الحكام الأردنيين ليسوا بهذا السوء، لكن هناك حاجة لمزيد من التدريب والمتابعة من دائرة الحكام وإيجاد تقنية "الفار"، كما هو في ملاعب العالم.وباتت الأندية محقة في المطالبة بإيجاد حل للأخطاء التحكيمية المؤثرة خلال الفترة المقبلة في ظل مؤشرات، أن الموسم الكروي الحالي سيشهد تنافسا مثيرا بين الفرق الباحثة عن حصد الألقاب والفرق التي تأمل بالهروب من شبح الهبوط.وتؤكد إدارات الأندية، ان هذه الأخطاء تكلفها الكثير من ضياع الجهد والإعداد الطويل للموسم الذي صرف عليه المال الكثير، كما أن غياب تقنية "الفار"، وأخطاء الحكام تساهم وتؤثر على أداء اللاعبين وتعمل على انفلات الأعصاب في الكثير من الأحيان داخل الملعب وحدوث ما لا نتمنى حدوثه ولا تحمد عقباه من مشاجرات واحتجاجات تنعكس أيضا على الجماهير في المدرجات، وصب "جام الغضب" على الحكام.ومن خلال متابعة مباريات بطولة درع "المئوية"، فإن الاعتراض على قرارات الحكام بات سمة متكررة.ويرى النقاد، أن اللجوء لتقنية "الفار" يقلص ما نسبته 98 % من الأخطاء التحكيمية، وهو أمر يصب لمصلحة الكرة الأردنية، كما يساهم "الفار" أيضا في إحباط متبني نظرية المؤامرة، الذين عادة ما يرمون فشلهم على "التحكيم"، حتى لو كان مثاليا.ويدرك الجميع، أن "الفار" يحتاج لمبلغ مالي كبير، لكنه سينعكس إيجابيا على منظومة الكرة الأردنية. وتتوفر معه النزاهة والعدالة والشفافية المطلوبة.كما أن تواجد "الفار"، سيوقف الاحتجاجات والاعتراضات من إدارات الأندية والأجهزة الفنية للفرق التي تحاول تعليق تقصيرها على شماعة التحكيم، هروبا من الغضب الجماهيري.ويرى المشجع كامل خليل، أن مسلسل أخطاء الحكام يؤثر سلبيا على الفرق وجماهيرها، ولا يساهم في تطوير الكرة الأردنية، وعلى اتحاد الكرة الاستعانة بتقنية "الفار" لحماية سمعة الكرة الأردنية والحكام، مضيفا، أن الأخطاء غير مقصوده ولكنها قد تضيع جهود منظومة فريق بعد تعب طويل.فيما يقول المشجع الرمثاوي على الصمادي:"شهدت منافسات بطولة الدرع أخطاء فادحة وكلفت هذه الأخطاء الأندية الكثير، وأصبح على الاتحاد واجب إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والتي إن استمرت ستؤثر سلبيا على مسيرة دوري المحترفين وبطولة كأس الاردن، وعلى منظومة الكرة الأردنية".ويبن المشجع خالد ناصر، أن عدم الاستعانة بتقنية "الفار"، فيها ظلم للفرق المجتهدة والتي تنال الألقاب عن جدارة، نتيجة الاستفادة من خطأ غير مؤثر في مباراه محسومة، وتبدأ سهام النقد عليها.. عدم وجود "الفار"، فرصة للذين يفشلون في تحقيق الألقاب.