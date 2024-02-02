الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الفتاة الكويتي في "سلة الشارقة"

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لاعبات فريق نادي شباب الفحيص - (الغد)
الشارقة - يبدأ الفحيص حملة الدفاع عن لقب كرة السلة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بمواجهة فريق الفتاة الرياضي الكويتي عند الساعة 10 من صباح اليوم في صالة نادي البطائح بإمارة الشارقة، والتي تستضيف فعاليات البطولة حتى 12 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وسحبت أمس قرعة الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة كافة، والتي تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.
ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتي، العاصمة السعودي وغاز الشمال العراقي الساعة 12 ظهرا، تليها مواجهة الثورة السوري والشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
ورحب نائب رئيس لجنة المتابعة الفنية في البطولة أيوب الشكري، بوفود الدول المشاركة، وذلك على هامش الاجتماع الفني، حيث قال في كلمته: "سعداء جدا بحضوركم ونأمل التوفيق والنجاح لجميع الفرق المشاركة، أنتم اليوم في عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، ونسعى لبطولة مثالية".
وشهد الاجتماع اعتراضا من ممثلي فريقي الفحيص والثورة على الأوقات المبكرة لخوض المباريات، حيث اصطدمت محاولاتهم مع الاتحاد العربي لكرة السلة، بتثبيت الأوقات من قبل الجهة المنظمة في إمارة الشارقة.
وطبقا للقرعة، يلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي الساعة 2 من مساء يوم غد، والذي يشهد مواجهتي الاهلي البحريني وغاز الشمال العراقي الساعة 10 صباحا، والفتاة الكويتي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.
ويواجه الفحيص يوم بعد غد الاثنين نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء، فيما تفتتح مواجهات اليوم ذاته بمواجهتي الشارقة الإماراتي والأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا. ويلعب الفحيص مع الأهلي البحريني الساعة 2 من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي الشارقة الإماراتي مع الفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، وغاز الشمال العراقي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.
وتخضع الفرق المشاركة كافة إلى استراحة يوم الاربعاء المقبل، قبل أن يستأنف الفحيص مشاركته بمواجهة الثورة السوري الساعة 10 من صباح يوم الخميس المقبل، والذي يشهد إقامة مواجهتي الفتاة الكويتي والأهلي البحريني الساعة 12 ظهرا، والعاصمة السعودي مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
ويغيب الفحيص عن مواجهات الجمعة المقبلة، حيث يلعب الثورة السوري مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والعاصمة السعودي مع الفتاة الكويتي الساعة 12 ظهرا، والشارقة الإماراتي مع غاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء، على أن يختتم الفحيص مشواره بمواجهة الشارقة الإماراتي الساعة 12 ظهرا، فيما يلتقي غاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، والأهلي البحريني مع العاصمة السعودي الساعة 2 مساء، وتختتم فعاليات البطولة يوم 12 من الشهر الحالي بإقامة الدورين النهائي والمركز الثالث.
وخاض الفحيص حصة تدريبية مسائية بمشاركة اللاعبات كافة، حيث ارتكزت التدريبات على تخليص اللاعبات من إرهاق السفر، إلى جانب التصويب على السلة لإعادة حساسية التسديد لهن، فضلا عن تطبيق الجمل الدفاعية والهجومية التي يعتزم تنفيذها في المباراة.
ويرأس بعثة شباب الفحيص رئيس النادي أيمن سماوي، إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين ليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونجولية تابييتثا موغنزا. كما تضم البعثة اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور.
ويتنافس حامل اللقب شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.
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