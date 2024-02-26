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الإثنين 26 شباط 2024
9:31 م
الفيصلي يتخطى السلط بثلاثية في دوري المحترفين
رزق بني هاني سجل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي
عاد الفيصلي بالنقاط كاملة من ملعب مستضيفه السلط بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، ليحيي آماله من جديد بالمنافسة على لقب الدوري، في المباراة التي شهدت تسجيل أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد مرور 22 ثانية عبر رزق بني هاني.
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الفيصلي
السلط
دوري المحترفين
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