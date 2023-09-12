الأربعاء 13 أيلول 2023
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"المصارعة" يشارك في بطولة العالم للرجال بصربيا

من تدريب سابق للمنتخب الوطني للمصارعة - (من المصدر)
من تدريب سابق للمنتخب الوطني للمصارعة - (من المصدر)
عمان – يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة، للمشاركة في بطولة العالم للرجال، والتي تحتضنها صربيا "بلغراد" في الفترة من 14 إلى 25 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويرأس م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، الوفد المشارك، والذي يضم إلى جانبه الناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات، واللاعب الأسبق صالح زريقات، كما يشارك اللاعبان أرزو شاميل (86 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (92 كغم) في منافسات المصارعة الحرة بقيادة المدرب رمزي المرافي، فيما يشارك اللاعبان، سلطان علي ضامن (87 كغم) وعبدالفتاح سعادة (77 كغم) في منافسات المصارعة الرومانية بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.اضافة اعلان
ويأتي تواجد العواملة وقطيشات في صربيا، لحضور اجتماعات وورشات عمل الاتحاد الدولي للمصارعة، إلى جانب إبرام اتفاقيات متوقعة مع بولندا وكرواتيا، تتضمن تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على مستوى اللعبة.
وكشف رئيس اتحاد المصارعة، م.محمد العواملة، عن إقامة معسكر خارجي مع بولندا للفئات العمرية من 2006 إلى 2008، بإجمالي 12 لاعبا ولاعبة، على أن تتضمن الفترة من 28 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل فئة الذكور، والفترة من 28 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، الإناث.
ويشكل هذا المعسكر، الذي يتخلله خوض نزالات ضمن بطولة بولندا الدولية، بداية خطة الإعداد التي يسعى اتحاد المصارعة لتنفيذها نحو بناء جيل جديد، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، كما حث اتحاد المصارعة المدربين على إنشاء خطط للفئات العمرية، للعمل على تنفيذها وتقييم سير مراحلها، لضمان إنجاحها.
من جانبه، يتحضر اتحاد المصارعة لإقامة جولات متتالية من دوري المصارعة لمختلف الأعمار وللجنسين، على أن تكون بصورة دورية على مدار العام، بانتظار تحديد الفئات المستهدفة على الترتيب من قبل اللجنة الفنية لاتحاد اللعبة، علما بأن الجولة المقبلة من الدوري المحلي ستنطلق مع نهاية الشهر الحالي، وفقا لما أكده الناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات.
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