رأفت علي ورفاقه يقودون الوحدات في المرحلة المقبلة

مصطفى بالو

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عمان - فهمت "الغد" أن أبناء الوحدات كل من: المدير الفني رأفت علي، والمدرب العام أشرف شتات(المرجح اعتذاره عن المهمة لأسباب خاصة)، ومساعد المدرب باسم فتحي ومدرب الحراس وسام حزين، سيقودون فريق الوحدات خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدير الفني المستقيل أمجد أبوطعيمة، مع انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي في 28 آذار (مارس) الحالي.وبحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، من المتوقع أن يوقع الثلاثي "رأفت علي، أشرف شتات، باسم فتحي" على عقودهم يوم غد، وقيادة تدريبات الفريق في ظل غياب لاعبيه الدوليين والأولمبيين، حيث يتدرب الفريق حاليا بقيادة إداري الفريق محمد جمال ومدرب حراس المرمى وسام حزين الذي بقي ضمن الجهاز الفني الحالي، رغم استقالة رفيقيه في الجهاز الفني السابق أبوطعيمة وعامر عقل.وتسنتجد إدارة نادي الوحدات بأبناء النادي من جديد، في ظل ما عانى منه الفريق من غياب الاستقرار الفني، وكثرة المدربين الذين أشرفوا على قيادة الفريق في ذهاب الموسم الحالي، بدءا من البوسني داركو، مرورا بالعُماني رشيد جابر، ووقوفا عند الوطني أمجد أبوطعيمة، الذي تقدم باستقالته بعد أقل من شهرين لتولي المهمة الفنية للفريق، في ظل عدم رضا الجماهير تبعا لسوء أداء ونتائج الفريق الذي يقف بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد برصيد 40 نقطة، مع انتهاء الجولة 14 من دوري المحترفين.ويعول فريق الوحدات على أبناء النادي بقيادة "أسطورة" الجماهير الوحداتية رأفت علي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي، والاحتفاظ بلقب كأس الأردن الذي حمله الوحدات في الموسم الماضي، وسبق لرأفت وأن قاد الوحدات لاعبا إلى إنجازات محلية وحضور قاري وعربي، وقاد الوحدات في الموسم الماضي خلفا للبرازيلي فييرا، الذي تواجد معه مدربا، وظفر بلقب بطولة "القدس والكرامة" الأول، وتواجد برفقة المدير الفني رائد عساف في المشاركة الوحداتية الثانية بدوري أبطال آسيا، قبل أن يتقدم المدربين باستقالتهما، وتولى قيادة الفريق الفرنسي جوميز بالموسم الماضي، في الوقت الذي تواجد فيه رأفت علي ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السوري عماد خانكان، واستقال وقتها الجهاز الفني بعد أسابيع عدة، من انطلاق المنافسات.وتسلح اللاعب السابق للوحدات أشرف شتات بالشهادات التدريبية، وهو الحاصل على شهادة التدريب "البرو"، وسبق أن خاض تجارب خارجية ومحلية، وكذلك مساعد المدرب باسم فتحي، المدافع السابق في فريق الوحدات، والثلاثي من جيل الوحدات نفسه، الذي شارك في تحقيق إنجازات كروية خالدة في "بال" الجماهير الوحداتية، وسبق لباسم فتحي أن تولى مهمة التدريب في الفئات العمرية للوحدات.