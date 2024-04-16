"جمهور الجبل" يترقب بشغف كبير سباق الدرفت الأول للسيارات

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- وسط أجواء يسودها الطابع العائلي والجمهور النوعي الذي بات يشكل حلقة النجاح في رياضة السيارات، يتم التحضير حاليا لتنظيم سباقات السيارات للجميخانا والدرفت في منطقة البحر الميت، وسباقات للسرعة والكارتينغ في محافظة مادبا، حيث جمال التضاريس وتنوعها في الأردن يضفي رونقا خاصا يجذب من خلالها الكثير من المهتمين بهذا النوع من سباقات السيارات، كسباقات الدفع الرباعي والراليات، التي تجذب الكثير من محبيها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.كما يطلق متابعي سباقات الدرفت والجميخانا، التي تنظم في البحر الميت على أنفسهم بأنهم "جمهور الجبل" لأن حلبة السباق في منطقة الصيانة لرالي الأردن يحيطها جبل، ويقوم عدد من الجمهور بمتابعة السباق من الأعلى، ما يتيح لهم الاستماع بالعروض التي يقدمها السائقون في ظل أجواء أكثر من رائعة، وسط تشجيع تشجيع مثالي.كما أن اللجنة المنظمة تقوم بتهيأت الأجواء المناسبة لهم في "الجبل" اضافة إلى مدرجات خاصة للجمهور في حلبة السباق ومنطقة كبار الحضور.وتقوم اللجان العاملة في رياضة السيارات بدورها بالعديد من التطورات على رياضة السيارات، لتنسجم وتتواكب مع تطلعات الجمهور.وتنقل سباقات السيارات الأردنية رسالة عالمية في التعريف بتضاريس الأردن التي تعد بيئة جاذبة لهذا النوع من الرياضة، خصوصا الراليات المحلية ورالي الأردن الدولي، والتي تقام في منطقة البحر الميت الغنية بالمكونات الجغرافية والمناخية المتباينة، حيث ترتسم جميع الأشكال التضاريسية من الجبال والهضاب والروابي والسهول والأودية ورمال النفود الذهبية والأجواء النقية إضافة إلى العديد من الآثار والنقوش التاريخية التي تعود لعصور مختلفة، حيث تعد من أغنى مناطق المملكة بالآثار.وينتظر جمهمور السباقات التشويقية يوم غد وبعد غد منافسات سباق الدرفت الأول "تاندوم" الذي يقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة صيانة رالي الأردن الدولي بالبحر الميت، بمشاركة 24 سائقا من الأردن وفلسطين والإمارات.وتقام يوم غد منافسات الجولتين ‏‏التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما كافة السائقين المسجلين للسباق، وستنطلق بعد غد جولة السباق.ويشارك في السباق كل من مؤيد يوسف على متن تويوتا جي تي 86، عبد الله حمادة على متن بي ام دبليو - ايه 90، أنس الحلو على متن بي ام دبليو ايه 30، فارس صرار على متن بي ام دبليو ايه 46، أحمد الجبالي على متن ‏‏‏نيسان سيلفيا اس 13، محمد كعوش على متن بي ام دبليو ايه 30، فؤاد زاش على متن ‏‏نيسان ألتيما، رأفت هارون على متن تويوتا جي تي 86، محمود شداد على متن بي ام دبليو ايه 36، رسلان سعيد على متن بي ام دبليو ايه 36، عمار الهباهبة على متن نيسان ألتيما، عصام الجمل على متن بي ام دبليو ايه 30، معاذ طه على متن بي ام دبليو ايه 30، عبد الله الصقور على متن بي ام دبليو ايه 30، فراس سمارة على متن بي ام دبليو ايه 30، إبراهيم الباشا على متن بي ام دبليو ايه 46، إبراهيم النجار على متن بي ام دبليو ايه 30، راكان ‏‏أبو رزيق على متن بي ام دبليو ايه 30، ياسر الحلو على متن بي ام دبليو ايه 36، سليمان عوض على متن بي ام دبليو ايه 36، مصطفى عمايرة على متن بي ام دبليو ايه 46، محمد شهاب (الإمارات) على متن (بي ام دبليو ايه 36، علاء أرسلان على متن بي ام دبليو ايه 34، عرفات المهدي (فلسطين) على بي ام دبليو ايه 30).