الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة بعد تغلبه على تشيلسي

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لاعبو ليفربول يعبرون عن فرحتهم بعد تغلبهم على تشيلسي

توج ليفربول الأحد بكأس الربطة الإنكليزية إثر فوزه على تشلسي بهدف مقابل لا شيء. وهي المرة العاشرة التي يحرز فيها اللقب في تاريخه. 

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  سجل فيرجيل فان دايك هدفا بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.
وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.


وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.


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