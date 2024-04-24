الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)
المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)
عمان- أشاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم بما حققه لاعبو المنتخب الوطني في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرية، والتي حصل فيها المنتخب على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، في ظل منافسات قوية في الأدوار التمهيدية وصولا إلى النهائيات التي قدم فيها اللاعبون أداء مميزا وراقيا.اضافة اعلان
وقال عبر تسجيل مرئي بثه اتحاد الكراتيه على موقعه الرسمي "فيسبوك": "أنا راض عن أداء المنتخب الوطني  للكراتيه في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، واتبعنا سياسة جديدة، وفي مباريات كنا قد خسرنا فيها وقمنا بعمل "ريمونتادا" جديدة  فيها، إن الأجواء كانت احتفالية وقام الجمهور المصري  والمدربين  المصريين  بتشجيع المنتخب الوطني الأردني أثناء النزالات، ما أعطى المنتخب دفعة معنوية قوية، ما وضع على عاتق اللاعبين مسؤولية تحقيق نتائج جيدة وإبهار الجميع".
وأضاف:" تخطينا كلمة  "طفرة" وحققنا نتائج مبهرة ، ونلنا ميداليات ملونة على جميع المستويات، وحصلنا على أول ميدالية في تاريخ العرب العام الماضي في القتال الجماعي  للرجال في بطولة العالم، كما نال  في ذات العام لاعبان من المنتخب جائزة " الفائزون الكبار"، ويحظى سجل الأردن ميدالية فضية في الأولمبياد التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020، نحن نسير بخطوات ثابتة، بفضل الله، بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، نحن نسير نحو الأمام بنسبة 70 %، والقادم سيكون أفضل".
إلى ذلك أكد الناطق الاعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور أياد الملاح، قيام  السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة  بتهنئة ومتابعة المنتخب الوطني للكراتيه، خلال مشاركته في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي اختتمت الأحد الماضي، كما وقفت السفارة وكوادرها إلى  جانب بعثة المنتخب الأردني اثناء البطولة، ولم يألوا جهدا في توفير كافة الأجواء المناسبة، ما اعطى المنتخب دفعة معنوية لتحقيق الإنجازات في البطولة.
ونشر العضايلة قبل أيام على حسابه الرسمي على موقع "إكس" تغريدة أعرب فيها عن الاعتزاز باللاعبين الأبطال وقال :" إنجاز كبير وتميّز مشهود حققه المنتخب الوطني للكراتيه بحصول أبطاله على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، ليتربع الأردن في المركز الأول بالمجموع العام لفئة الرجال في الدوري العالمي للكراتيه، الذي اختتمت جولته الثالثة وقبل الأخيرة في مصر... تهانينا لمصدر الفخر من أبطالنا، محمد الجعفري وعبدالرحمن المصاطفة وعبدالله حماد وعفيف غيث.
سررت بلقاء أبطال المنتخب ولاعبيه ووفد الاتحاد الأردني للكراتيه برئاسة منار شعث،  والفريق الفني والإداري الذين لهم دور كبير بتميّز وتفوق اللاعبين.. بالإنجاز يبقى علم الأردن، بعزم أبنائه وعطائهم، مرفوعا في كل محفل".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النجم بهاء فيصل خلال مشاركته فريق الوحدات أمام الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي - (الغد)

إصابة فيصل وعلاقتها بـ"الملاعب" تشكل حالة جدلية فريدة ... كيف يتعامل معها الوحدات؟

منذ 42 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)

حظوظ متساوية للفوز بين السلط ومعان.. والجليل يطمح مجددا لنقاط مغير السرحان

منذ 43 دقيقة
ملعب ستاد عمان كما بدا أمس - (من المصدر)

إغلاقات ستاد عمان المفاجئة تحير المتابعين .. و"الغنايم" يوضح

منذ 44 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

منذ 45 دقيقة
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

منذ 46 دقيقة
Untitled-1

"ملاكمة الشباب" يغادر إلى كازاخستان للمشاركة ببطولة آسيا

منذ 48 دقيقة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 5 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 5 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 