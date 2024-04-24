مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- أشاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم بما حققه لاعبو المنتخب الوطني في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرية، والتي حصل فيها المنتخب على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، في ظل منافسات قوية في الأدوار التمهيدية وصولا إلى النهائيات التي قدم فيها اللاعبون أداء مميزا وراقيا.وقال عبر تسجيل مرئي بثه اتحاد الكراتيه على موقعه الرسمي "فيسبوك": "أنا راض عن أداء المنتخب الوطني للكراتيه في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، واتبعنا سياسة جديدة، وفي مباريات كنا قد خسرنا فيها وقمنا بعمل "ريمونتادا" جديدة فيها، إن الأجواء كانت احتفالية وقام الجمهور المصري والمدربين المصريين بتشجيع المنتخب الوطني الأردني أثناء النزالات، ما أعطى المنتخب دفعة معنوية قوية، ما وضع على عاتق اللاعبين مسؤولية تحقيق نتائج جيدة وإبهار الجميع".وأضاف:" تخطينا كلمة "طفرة" وحققنا نتائج مبهرة ، ونلنا ميداليات ملونة على جميع المستويات، وحصلنا على أول ميدالية في تاريخ العرب العام الماضي في القتال الجماعي للرجال في بطولة العالم، كما نال في ذات العام لاعبان من المنتخب جائزة " الفائزون الكبار"، ويحظى سجل الأردن ميدالية فضية في الأولمبياد التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020، نحن نسير بخطوات ثابتة، بفضل الله، بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، نحن نسير نحو الأمام بنسبة 70 %، والقادم سيكون أفضل".إلى ذلك أكد الناطق الاعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور أياد الملاح، قيام السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة بتهنئة ومتابعة المنتخب الوطني للكراتيه، خلال مشاركته في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي اختتمت الأحد الماضي، كما وقفت السفارة وكوادرها إلى جانب بعثة المنتخب الأردني اثناء البطولة، ولم يألوا جهدا في توفير كافة الأجواء المناسبة، ما اعطى المنتخب دفعة معنوية لتحقيق الإنجازات في البطولة.ونشر العضايلة قبل أيام على حسابه الرسمي على موقع "إكس" تغريدة أعرب فيها عن الاعتزاز باللاعبين الأبطال وقال :" إنجاز كبير وتميّز مشهود حققه المنتخب الوطني للكراتيه بحصول أبطاله على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، ليتربع الأردن في المركز الأول بالمجموع العام لفئة الرجال في الدوري العالمي للكراتيه، الذي اختتمت جولته الثالثة وقبل الأخيرة في مصر... تهانينا لمصدر الفخر من أبطالنا، محمد الجعفري وعبدالرحمن المصاطفة وعبدالله حماد وعفيف غيث.سررت بلقاء أبطال المنتخب ولاعبيه ووفد الاتحاد الأردني للكراتيه برئاسة منار شعث، والفريق الفني والإداري الذين لهم دور كبير بتميّز وتفوق اللاعبين.. بالإنجاز يبقى علم الأردن، بعزم أبنائه وعطائهم، مرفوعا في كل محفل".