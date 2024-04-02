موعد استئناف الدوري مرهون بنتائج "الأولمبي" بكأس آسيا

يحيى قطيشات

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عمان – يحدد مشوار المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الحالي ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبل، موعد استئناف مباريات دوري المحترفين الذي يتوقف يوم السبت المقبل، عقب نهاية مباراة سحاب والجليل ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر.وستصدر دائرة المسابقات باتحاد الكرة، ما تبقى من أسابيع في عمر الدوري ومنافسات بطولة كأس الأردن بعد انتهاء مشوار "الأولمبي" في البطولة القارية، حيث تبدأ المباريات بعد يومين من ذلك التاريخ.وحسب السيناريو الأول، تستأنف مباريات الدوري بإقامة الجولة السابعة عشرة، بعد خروج المنتخب الأولمبي من الدور الأول من البطولة، حيث يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الإندونيسي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وتكون فترة التوقف حوالي 18 يوما.وفي حال تأهل المنتخب للدور ربع النهائي من البطولة، تقام مباريات الدوري يومي الخامس والسادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، ويكون السيناريو الثاني في حال ودع المنتخب الأولمبي المنافسات من هذا الدور، استئناف منافسات "المحترفين" يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، حيث تصبح فترة التوقف قرابة 22 يوما.وإذا تمكن المنتخب من تجاوز الدور ربع النهائي والوصول للدور نصف النهائي تقام مباراتي هذا الدور يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وفي حال عدم تمكن "الأولمبي" من تخطى الدور، ينتظر أن يستأنف الدوري يوم الأول من شهر أيار (مايو) المقبل، لتصبح فترة التوقف حوالي 25 يوما.ويأمل الشارع الرياضي الأردني، في أن يكرر المنتخب الأولمبي ما فعله منتخب النشامى بالوصول للمباراة النهائية من البطولة القارية، وخوض المشهد النهائي يوم الثالث من الشهر المقبل، لتكون عودة مباريات دوري المحترفين في السادس من شهر أيار(مايو) المقبل، وتبلغ فترة التوقف عن خوض المنافسات المحلية شهرا.وحرص اتحاد الكرة، على توفير متطلبات النجاح للمنتخب خلال الفترة الماضية، خصوصا في منحه فترات توقف طويلة على حساب الأندية، خصوصا أن منافسات البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي، لتحقيق طموح وآمال الأردنيين بالوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الأولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.كما أن أندية المحترفين، أجلت الحديث عن هذا التوقف والذي يحمل صناديق الأندية أعباء مالية جديدة، ويؤثر على التحضيرات الفنية والبدنية للفرق، أملا بتجاوب اتحاد الكرة مع الدعوة التي أرسلها النادي الأهلي بعد استضافته لرؤساء أندية المحترفين في مقره أول من أمس، لاجتماع بين الاتحاد والأندية، لبحث القضايا والأمور التي تهم الكرة الأردنية، خصوصا في الجانب المالي بعدما رفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.ويعتمد المنتخب الأولمبي على عناصر مؤثرة في فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد وشباب الأردن والرمثا، إضافة إلى باقي اللاعبين من الفرق الأخرى، مما أجبر الاتحاد على تأجيل منافسات الدوري، في ظل عدم رضا الأجهزة الفنية عن الاستغناء عن اللاعبين خلال منافسات البطولة القارية.ويلعب المنتخب الأولمبي في كأس آسيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، حيث ينتظر أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم السبت المقبل، للدخول في معسكر يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من الشهر الحالي، في آخر محطات المنتخب التحضيرية قبل الدخول في المباريات الرسمية، وسيعمل أبو زمع على تثبيت التشكيلة في المباراتين الوديتين واختيار طرق وأسلوب اللعب أمام منتخبات قوية كمنتخب قطر المستضيف والمنتخب الأسترالي القوي.وتضم قائمة "الأولمبي كلا من اللاعبين: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.