نغوي: سنبقى منافسين في الألعاب الجماعية.. ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

خالد تيسير العميري

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عمان – يطمح الرئيس الجديد لمجلس إدارة النادي الأهلي، عوني نغوي، إلى تحقيق مصادر دخل إضافية لـ"الليث الأبيض"، تساعده على الإيفاء بالتزاماته المالية بعيدا عن سياسة "الصرف الهادر" والتسبب بإغراق النادي أو تحميله المزيد من الديون الطائلة، التي يصعب سدادها في الأوضاع الراهنة.وانتخبت الهيئة العامة للنادي، عوني نغوي، رئيسا جديدا لفترة ولاية تمتد إلى 3 سنوات، وذلك بعد حصوله على 68 صوتا من أصل 111 عضوا عاملا ومسددا لاشتراكاته ممن شاركوا في عملية الاقتراع، علما بأن الهيئة العامة تضم نحو 130 عضوا يحق لهم الاقتراع.وانتخب كل من: ديما نفش (97 صوتا) ونادر الجدع (76 صوتا)، تيمور شفاقوج (72 صوتا)، سعيد السعيد (72 صوتا)، أعضاء جدد لمجلس إدارة النادي الأهلي، لينضموا إلى الأعضاء السابقين عمر حينا، سمير صوبر، محمود شكاخوا، د.عبدالله شفاقوج، والذين تنتهي عضويتهم مع نهاية العام المقبل.ويقول نغوي في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "رسمنا الخطوط العريضة للفترة المقبلة، نطمح إلى تحقيق اكتفاء ذاتي خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير مرافق النادي وتحسين ملاعبنا وتعزيز الاستثمار فيها لتخفيض نفقات الاستئجار الخارجي"، مؤكدا إعادة تأهيل بركة السباحة لغايات تفعيل الاشتراكات وتنظيم الحفلات.ويتابع: "قمنا منذ فترة بإعادة تأهيل الصالة الداخلية لخدمة تحضيرات فرق النادي كافة، فضلا عن إنشاء فرق الأكاديميات للاستثمار الرياضي فيها، خاصة المتعلقة بكرة السلة"، لافتا إلى أن مديونية النادي الأهلي تبلغ اليوم نحو 900 ألف دينار، يأتي جزء كبير منها بعد تطوير وتأهيل مرافق النادي.وحول إمكانية اقتحام دوري السيدات لكرة السلة في الموسم الجديد، يقول نغوي: "لا نفكر بدخول دوري السيدات في الوقت الحالي، نريد الاستثمار باللاعبات الناشئات في النادي وتعزيز مفهوم الانتماء لديهن، خاصة وأن عقود اللاعبات الناشئات تمتد لنحو 3 سنوات مع الفريق، وربما سنكون جاهزين بعد نحو 3 سنوات من الآن للمنافسة في المسابقة الرئيسية للسيدات، خاصة وأننا استقطبنا مدربين على سوية عالية أمثال، عماد السعيد ود. سيرسا نغوي وعنود سروجي، لإعادة البناء والتأهيل لغايات المنافسة".وفيما يتعلق بملف الرجال، أكد نغوي تكليف العضو الجديد سعيد السعيد بتشكيل لجنة لإدارة نشاط كرة سلة بالنادي، سعيا إلى رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، علما بأن الفريق الأول يضم عددا من اللاعبين - الذين جمدت عقودهم الممتدة لموسمين - طبقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين مع تجميد مسابقة الرجال لموسم، أمثال: فادي قرمش ومحمود الهزايمة وعلي كنعان ومحمد غنيم.ويستطرد: "جزء كبير من مديونية النادي تم صرفه على إعادة تأهيل مرافق النادي، وهذا يجعلنا سعداء لأننا سنتمكن من إعادة المبلغ وتحقيق إيرادات تمكننا من الاستدامة في المستقبل"، مشددا على أن تركيزهم الحالي ينصب على زيادة الاهتمام بالفئات العمرية في مختلف الرياضات التي ينافس فيها النادي".ويضيف: "سنواصل المنافسة على ألقاب كرة السلة واليد والقدم، لكننا سنضبط عملية الصرف وتجنب تحميل النادي المزيد من الديون، نعيش اليوم عصر الاحتراف، لكننا لا نريد أن نكون ضحية له".ولدى سؤاله عن الفريق الأول للرجال بكرة القدم، أجاب: "نحتل اليوم مركزا متأخرا في سلم ترتيب دوري أندية المحترفين، لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر، نجد أن نصف الفريق من اللاعبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، لدينا رؤية معينة لتفريخ اللاعبين والاعتماد على الشباب بصورة أكبر، لكننا لن نهبط وسنبقى منافسين، ولن نتراجع في أي منافسة نخوضها".ويحتل الأهلي المركز 11 وقبل الأخير على سلم ترتيب دوري أندية المحترفين لكرة القدم برصيد 8 نقاط، ويشاركه فريقا الجليل وسحاب الرصيد النقطي ذاته.ووجه نغوي رسالة إلى جماهير الرياضة الأردنية عامة، والأهلي خاصة، قال فيها: "ننافس اليوم في ثلاث ألعاب جماعية، ونسيطر على بطولات كرة اليد وكرة السلة منذ تأسيس النادي مطلع الأربعينيات، كما أن خزائن النادي تستقبل سنويا نحو 5 كؤوس، وسنبقى على الساحة الرياضية منافسين"، متمنيا أن تعود الجماهير لمؤازرة الفريق بكثافة من المدرجات.ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي توج بلقب دوري "CFI" الممتاز لكرة السلة في الموسم الماضي، للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، كما توج بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للمرة الثلاثين في تاريخه، فضلا عن تتويجه وصيفا لبطولتي كأس الأردن والسوبر.