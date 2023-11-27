الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4 مواجهات في ختام ذهاب المرحلة الأولى بـ"سلة الناشئين"

لاعب فريق نجوم اتحاد عمان وراسم اللوزي في طريقه للتسجيل بسلة الأهلي في لقاء سابق - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)
لاعب فريق نجوم اتحاد عمان وراسم اللوزي في طريقه للتسجيل بسلة الأهلي في لقاء سابق - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)
 تتواصل اليوم منافسات دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات في الجولة الأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى.
وتحتضن صالة الأرثوذكسي مواجهة فريقا الجبيهة ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 من مساء اليوم، فيما يلتقي فريقا نجوم اتحاد عمان والمقاولون عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة، على أن يلتقي يوم غد فريق الرياضي مع نجوم الأردن عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، والتي ستكون مسرحا لمواجهة المقاولون والأهلي عند الساعة 6:30 مساء.اضافة اعلان
وتنطلق مباريات مرحلة الإياب لدوري الناشئين يوم بعد غد، بإقامة مباراتين في صالة الحسن التدريبية عن مباريات المجموعة الثالثة، حيث يلتقي فريقا كفر راكب وشباب بشرى عند الساعة 5 مساء، تتبعها مواجهة فريقا الأشرفية وغزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء.
وضمن منافسات المجموعة الأولى، يلتقي نجوم الجبيهة مع الأرثوذكسي عند الساعة 4 مساء، فيما يلعب فريقا الأهلي ونجوم الأرثوذكسي بالصالة نفسها عند الساعة 5:30، على أن تحتضن صالة الفحيص مواجهتي نجوم الأردن واتحاد عمان عند الساعة 3 مساء، والجبيهة مع الإنجليزية عند الساعة 4:30 مساء. 
وطبقا لنظام بطولة دوري الناشئين، وزع 20 فريقا على أربع مجموعات، بواقع مجموعتين لفرق العاصمة تضم (12 ناد) ومثلها لفرق الشمال تضم (8 أندية)، بحيث تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا، سيتم توزيعها على مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين.
ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، حيث ستلعب الفرق الأربعة المتأهلة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
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