الحكومة تجري أول دراسة مسحية لواقع استخدام التواصل الاجتماعي

ابراهيم المبيضين

اضافة اعلان

عمان – في الوقت الذي تسيطر فيه منصات التواصل الاجتماعي على مساحة واسعة من استخدامات الناس لشبكة الإنترنت حول العالم، وتزايد الإقبال على تحميل واستخدام تطبيقاتها المختلفة في العالم والأردن وبشكل كبير لأغراض التواصل الاجتماعي والإعلام والتسويق، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، مضيها في تنفيذ دراسة ترصد واقع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، مع استقطاب هذه الشبكات نحو 5 مليارات مستخدم يتفاعلون عليها من جميع أرجاء العالم.وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نهاية الاسبوع الماضي، سيرها في إجراءات تنفيذ مسح يرصد إحصائيات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، ونشرت لهذا الغرض استبيانا عممته على الناس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.وحددت الوزارة تاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، موعدا نهائيا لتعبئة الاستبيان لتبدأ بعدها بعملية تحليل الإجابات والملاحظات والبيانات للخروج بأبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن.وأكدت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أن إجراء هذه الدراسة المسحية يأتي في وقت تفتقر فيه السوق المحلية لأرقام محلية تتعلق بعدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن والاعتماد دائما على أرقام وإحصاءات تنشرها جهات ومؤسسات عالمية متخصصة.وبينت، أهمية إجراء هذه الدراسة المسحية وما ستخرج به من مؤشرات وأرقام للمساعدة في معرفة توجهات وسلوكيات الناس في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، التي باتت تؤثر في حياة الناس وسلوكياتهم في شتى المجالات، ولا سيما في مجالات الإعلام والتسويق والتواصل الاجتماعي.ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فمن المتوقع أن تخرج الدراسة بنتائج مهمة تشمل أرقاما ومؤشرات تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأعداد مستخدميها وأي التطبيقات أكثر استخداما من غيرها.وستشمل نتائج الدراسة مؤشرات حول الوقت الذي يقضيه المستخدمون الأردنيون على منصات التواصل الاجتماعي، وأكثر المنصات الاجتماعية التي يستخدمها الأردنيون بشكل رئيسي، وحول استخدام تطبيقات المراسلة الفورية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومؤشرات حول اهداف تواجد الناس على هذه المنصات والتطبيقات.وقالت الوزارة: "إن النتائج التي ستخرج بها الدراسة ستشمل ايضا مؤشرات حول ما إذا كان المستخدم يمتلك أكثر من حساب على منصة اجتماعية أو على عدد منها، وفيما إذا كان تعرض لتنمر أو هجمات إلكترونية وما إذا كان يحتاط في استخدام هذه المنصات وخصوصا من خلال التغيير المستمر لكلمات السر وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية".وأكدت الوزارة، أنه من المفترض أن تخرج الدراسة بنتائج حول قلق المستخدمين بشأن استخدام بياناتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، واقتراحات الناس لتحسين تجربة استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي في الأردن، ونتائج حول فئات الأطفال الذين يمتلكون هواتف أو ألواح ذكية في منازلهم، وفيما إذا كان الأباء يمتلكون طرقا وأدوات حول حسابات أبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومؤشرات حول استخدام الألعاب الإلكترونية.وفقا لأرقام محلية يقدر عدد اشتراكات الخلوي في ال،ردن بحوالي 7.8 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بأكثر من 11 مليونا.بيد أن أرقاما عالمية تشير الى أن شبكة " فيسبوك" الاجتماعية تعتبر الأكثر استخداما في الأردن مع أكثر من 7.2 مليون مستخدم من مختلف الأعمار يتفاعلون يوميا.وتظهر أرقام عالمية، أن إجمالي عدد مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول العالم يقدر بنحو 5 مليارات مستخدم يشكلون أكثر من 60 % من سكان العالم.